Torriani 5: no primeiro tempo, faz duas defesas que evitam gols. Perde um ponto pelo erro que resulta no gol do Ferencvaros.

Terracciano 4,5: volta a ser titular, como lateral-direito, e está longe de impressionar. Um cruzamento que erra o alvo por metros e as vaias em San Siro resumem sua noite.

De Winter 4,5: um passo à frente e dois para trás para o defensor belga, que inevitavelmente precisa melhorar sua regularidade. Com a participação de Torriani, entrega o primeiro gol ao Ferencvaros e também tem boa parte da culpa no segundo gol dos húngaros. Desatento.

Diawara 6: escalado pela primeira vez na temporada por Amorim em sua posição natural, a de zagueiro, mostra segurança na saída de bola durante a primeira meia hora. Comete alguns erros no fim do primeiro tempo, quando o Ferencvaros aumenta a pressão ofensiva. (Aos 46', Gila 5,5: não começa bem e perde vários duelos. É surpreendido no contra-ataque que resulta no segundo gol dos húngaros. No fim, dá tudo de si também no ataque, mas não basta)

Bartestaghi 5: atuação tímida, limita-se ao básico no início. Avança pouco mesmo quando o Milan fica atrás no placar. Sem efetividade. (Aos 68', Camarda 5,5: tenta no fim, mas não encontra o toque decisivo)

Hutchinson 6: não tem um repertório muito variado, às vezes parece repetitivo, mas busca o jogo e não desiste até o fim.

Musah 5: atuação ruim do meio-campista americano, quase sem vontade. Aos 4 minutos, perde uma bola perigosa que deixa Joseph na cara do gol. Amorim o substitui no intervalo ao perceber que não era sua noite. (Aos 46', Moreira 6: um dos poucos a causar problemas à defesa visitante)

Jashari 5: ritmo lento, lento demais para o ex-Bruges. Nunca entra de fato no jogo, perde o posicionamento e entrega bolas fáceis demais no próprio campo. Apagado. (Aos 63', Modric 5,5: tenta organizar o jogo, mas é muito menos preciso do que de costume)

Cisse 5: não comemora como gostaria sua primeira convocação para a seleção principal pelo técnico Mancini. Frequentemente marcado por dois jogadores da equipe visitante, não consegue encontrar espaço para jogar seu futebol. Desperdiça uma ótima chance ao chutar por cima do gol do centro da área. (Aos 46', Pulisic 5: não brilha como no dérbi)

Rabiot 5: pouco motivado, apesar de usar a braçadeira de capitão na ausência de Maignan. Aparece raramente.

Gonçalo Ramos 5: não vai bem: o atacante português entrou em uma fase de profunda queda de rendimento. Comete várias faltas, mostra muito nervosismo e nunca finaliza com perigo. Irreconhecível.

Técnico Amorim 5: havia alertado, na véspera, para a necessidade de deixar para trás a vitória no dérbi, mas a equipe não o seguiu. Atuação e resultado constrangedores para o técnico português.