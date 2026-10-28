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Milan x Bologna, as notas do CM: De Winter dorme, Ramos não vê a cor da bola. Cisse se salva

Milan
Campeonato Italiano

Notas e avaliações da rodada do meio de semana em San Siro entre o Milan de Amorim e o Bologna de Palladino

Noite sombria para o Milan, que conhece pela primeira vez o gosto amargo da derrota no campeonato contra o Bologna. Mbangula é o herói surpreendente com três gols e nota 9. Todos os jogadores do Milan foram mal, muito mal.

  • Notas do Milan

    Maignan 5: não tem culpa específica, mas os gols sofridos foram 4, muitos.

    Tomori 6,5: cada vez mais à vontade como lateral-direito, apoia Hutchinson nas jogadas ofensivas. Acerta o tempo do passe para o gol de Cisse: o inglês deixa sua marca na súmula. A única nota negativa é o problema muscular que o obriga a sair no intervalo. (aos 46 minutos, Modric 5,5: tem dificuldade para encontrar uma brecha porque a movimentação dos atacantes é nula)

    De Winter 4,5: Amorim não pede marcação individual, mas também não pede que se marque a um metro de distância, como fez o defensor belga nesta noite. Tem responsabilidade por pelo menos 3 dos 4 gols sofridos.

    Pavlovic 5: não está em sua melhor forma, e isso fica evidente de imediato, já que perde muitos duelos com Odgaard.

    Estupinan 5,5: no primeiro toque na bola, San Siro resmunga, e a partida logo se complica para o ex-Brighton. Erra muito nos primeiros 10 minutos, entregando a bola aos adversários. Melhora a partir da metade do primeiro tempo, mas, no geral, sua atuação é desorganizada. (aos 58 minutos, Diawara 5: nos primeiros minutos em San Siro, sente claramente o nervosismo. E o Milan sofre dois gols justamente pelo seu setor)

    Hutchinson 6: recupera a bola com determinação diante de Theate, quase na entrada da área adversária, e dá uma assistência perfeita para Cisse. Faz bem a sua parte. (aos 58 minutos, Pulisic 5: toca muitas vezes na bola, mas só encontra caminhos fechados)

    Musah 5: sua pior atuação na temporada. Entrega a bola no lance que dá a primeira vantagem ao Bologna. Como lateral, contribui pouco no ataque no segundo tempo.

    Jashari 6: o único no meio-campo a criar jogadas e a tentar fazer algo com lucidez.

    Bartesaghi 5: dois passos atrás em relação à atuação de alto nível contra a Udinese, e não apenas pelo infeliz gol contra. Vai mal tanto na defesa quanto no ataque. (aos 62 minutos, Camarda 5,5: quase marca de cabeça, mas talvez seja mais uma chance desperdiçada do que falta de sorte. Perde a bola no lance que leva ao 2 a 4 para o Bologna)

    Cisse 6,5: primeiro tempo de sonho, com seus dois primeiros gols em uma mesma partida em San Siro como atacante de ofício. Vai mal, muito mal, no segundo tempo.

    Ramos 5: Goncalo, há algum problema? Perde todos os duelos e não finaliza nenhuma vez ao gol. (aos 88 minutos, Comotto sem nota)


    Téc. Amorim 5: as substituições levam o time a se defender em cima da linha do próprio gol. Desta vez, sua influência é negativa

  • NOTAS DO BOLOGNA

    Skorupski;

    Darmian, (Vitik, aos 59')

    Casale, (Helland, aos 78')

    Theate; (Heggem, aos 70')

    Zortea,

    Ferguson,

    Pobega,

    Alhassane; (Miranda, aos 59')

    Bernardeschi, (Cambiaghi, aos 59')

    Mbangula;

    Odgaard.

    Técnico: Palladino

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