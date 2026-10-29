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cm grafica milan hello amorim ramos 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Andrea Longoni
Traduzido por

Milan, todos na berlinda: a escalação com que Amorim termina a partida é um caos total

Milan
Rúben Amorim
Especiais e Opinião
Opinion

O técnico tem responsabilidades evidentes, mas Amorim dispõe de um elenco terrivelmente limitado.

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Bastou a lesão de Tomori para desestruturar completamente o Milan, que derreteu como neve ao sol.

Foi o momento em que a noite mudou para pior: a saída de um jogador que, no verão, era considerado um "rejeitado", só foi reintegrado após o fechamento da janela de transferências e só entrou em campo semanas depois, por necessidade.

Isso deve servir de reflexão: é mais uma prova de que Amorim tem à disposição um elenco terrivelmente limitado em número de jogadores.

A culpa grave é da diretoria, que, diante do Campeonato, da Europa League e da Copa da Itália, além dos compromissos cada vez mais numerosos das seleções e do risco crescente de lesões, deveria ter montado um grupo maior e com mais qualidade.

O treinador tem responsabilidades evidentes. A insistência em Estupinan continua incompreensível, assim como certas substituições de ontem. É o caso de Hutchinson: era um dos melhores em campo, inclusive sem a bola. Havia recuperado várias bolas pressionando, uma delas passada a Cisse para o gol. Tirá-lo foi um erro.

A escalação com que termina a partida é um caos total.

  • O problema com Goncalo Ramos se acentua cada vez mais: ele não apareceu. E não foi por falta de bolas na área: Cisse chegou a elas duas vezes, e Camarda, uma. O português, nenhuma. Sempre fora da área. Era visto com frequência demais no meio-campo. Em certo momento, quase chegou a cobrar um lateral. Um problema delicado para o Milan.

    Que está sete pontos atrás da Inter (não que o objetivo seja o título italiano) e que, em caso de derrota no sábado, ficaria a dez pontos. Seria devastador.

    A derrota de ontem precisa servir de alerta, porque é algo muito sério. O risco é de um abalo psicológico: o time não apenas perdeu, mas perdeu muito mal. E corre o risco de perder também a confiança em um projeto que ainda está no início, mas tem muitas incertezas. Todos são alvo de críticas: diretoria, Amorim e elenco.

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