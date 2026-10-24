Musah tem vaga garantida entre os titulares e, com toda a probabilidade, jogará como meio-campista pelo lado direito, enquanto a armação ficará a cargo da lenda Modric. Para completar o setor, Amorim avalia a opção Jashari: o suíço pode ter uma grande oportunidade desde o início como meio-campista pelo lado esquerdo, com apenas Comotto no banco entre os meio-campistas.