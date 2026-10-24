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Amorim MilanGetty Images
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Milan, time remendado contra a Udinese: Amorim precisa improvisar a escalação; veja o provável time titular

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Milan em Udine com seis desfalques de peso: de Bartesaghi a Jashari, as possíveis novidades na escalação

É um sábado para o Milan esquecer rapidamente: Amorim terá de deixar Rabiot, Moreira e Gila de fora. Os três jogadores do Milan enfrentam problemas físicos e se juntam à lista de desfalques que já incluía Terracciano, Gabbia, Saelemaekers e Chukwueze. As ausências pesam muito, e o Milan vive uma situação de emergência total. Veja as possíveis escolhas de Amorim para a escalação.

  • 4-3-3

    No Blue Energy Stadium, o Milan entrará em campo no 4-3-3. Amorim testou Tomori como lateral-direito e Bartesaghi pelo lado oposto: o jogador das seleções de base da Itália tem uma ligeira vantagem sobre Estupinan. Pavlovic e De Winter terão de fazer um esforço extra como dupla de zaga.

  • CHANCE PARA JASHARI

    Musah tem vaga garantida entre os titulares e, com toda a probabilidade, jogará como meio-campista pelo lado direito, enquanto a armação ficará a cargo da lenda Modric. Para completar o setor, Amorim avalia a opção Jashari: o suíço pode ter uma grande oportunidade desde o início como meio-campista pelo lado esquerdo, com apenas Comotto no banco entre os meio-campistas.

  • CISSÉ AO LADO DE PULISIC E RAMOS

    Ramos não está 100%, mas vai jogar no sacrifício e começar como referência no ataque. Pelos lados, Cisse e Pulisic terão o objetivo claro de criar as oportunidades necessárias para o atacante português.

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