Amorim não se conforma: seu Milan sofre gols demais em lances de bola parada. Depois dos gols sofridos contra o Torino na primeira rodada e contra a Juventus na terceira, o Milan sofreu ontem, fora de casa contra o Sassuolo, seu terceiro gol de bola parada nas seis primeiras rodadas do campeonato. Após a partida, em entrevista à DAZN, Ruben Amorim explicou: "Acho que merecemos sair na frente, mas, depois do gol, não controlamos a partida nem o jogo. Continuamos pressionando, e foi por isso que eles tiveram duas chances: depois do gol, é
certo
continuar pressionando porque o momento está a nosso favor, mas não fizemos isso da maneira certa. Depois do gol, passamos a perder a bola rapidamente quando tínhamos a posse. No fim, isso pode acontecer, mas o gol que sofremos em uma cobrança de escanteio não pode acontecer."