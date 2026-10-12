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Milan tem problema nas bolas paradas: já sofreu três gols neste início, e Rabiot encontra uma explicação

Milan

O de ontem à noite contra o Sassuolo foi o terceiro gol sofrido pelo Milan em bola parada neste início de campeonato.

Amorim não se conforma: seu Milan sofre gols demais em lances de bola parada. Depois dos gols sofridos contra o Torino na primeira rodada e contra a Juventus na terceira, o Milan sofreu ontem, fora de casa contra o Sassuolo, seu terceiro gol de bola parada nas seis primeiras rodadas do campeonato. Após a partida, em entrevista à DAZN, Ruben Amorim explicou: "Acho que merecemos sair na frente, mas, depois do gol, não controlamos a partida nem o jogo. Continuamos pressionando, e foi por isso que eles tiveram duas chances: depois do gol, é

certo

continuar pressionando porque o momento está a nosso favor, mas não fizemos isso da maneira certa. Depois do gol, passamos a perder a bola rapidamente quando tínhamos a posse. No fim, isso pode acontecer, mas o gol que sofremos em uma cobrança de escanteio não pode acontecer."

  • A decepção de Rabiot

    Rabiot também não está nada satisfeito com as quedas de concentração de seus jogadores nas bolas paradas. Aliás, essa falta de reação na marcação já havia aparecido nos amistosos de pré-temporada. Ontem, o francês disse: "Fazemos o gol e, logo depois, levamos duas bolas nas costas. Mike nos salvou. Não podemos recuar assim depois do gol e ficar menos concentrados. Precisamos trabalhar a mentalidade e evoluir em algumas fases do jogo. Hoje também fizemos coisas boas, mas me incomoda sofrer um gol em uma situação que trabalhamos com frequência nos treinos. Para mim, foram dois pontos perdidos hoje".

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