O tempo está se esgotando, e a derrota contundente para o Bournemouth está acelerando o processo. O Milan de 2026/2027 começou a temporada em desvantagem no verão e corre atrás do prejuízo em uma campanha na qual nem todos os pedidos de Ruben Amorim foram atendidos, nem mesmo no mercado de transferências. O resultado também foi visto em campo na Europa League, na noite de ontem: escalado sem muitos titulares, poupados para descansar, o Milan ficou à mercê do Bournemouth durante os 90 minutos.





Diante das muitas lesões, o Milan terá necessariamente de buscar soluções em janeiro, mas quem cuidará do mercado de transferências e das negociações? Cardinale percebeu a falta de um diretor esportivo, de um dirigente que conheça "o campo e o futebol" e não cuide apenas de dados e algoritmos. Segundo a Sky Sport Alemanha , nos próximos dias ele fará uma investida pelo agora ex-dirigente do Eintracht Frankfurt Markus Krosche.