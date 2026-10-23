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Ao VivoIngressos
krosche milanGetty Images
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan tem nova reunião marcada com Krosche: objetivo é confiar a ele o mercado de transferências de janeiro

Milan
Eintracht Frankfurt
M. Kroesche

O dirigente, agora ex-Eintracht, mas ainda sob contrato, é o escolhido de Cardinale para o cargo de diretor esportivo.

O tempo está se esgotando, e a derrota contundente para o Bournemouth está acelerando o processo. O Milan de 2026/2027 começou a temporada em desvantagem no verão e corre atrás do prejuízo em uma campanha na qual nem todos os pedidos de Ruben Amorim foram atendidos, nem mesmo no mercado de transferências. O resultado também foi visto em campo na Europa League, na noite de ontem: escalado sem muitos titulares, poupados para descansar, o Milan ficou à mercê do Bournemouth durante os 90 minutos.


Diante das muitas lesões, o Milan terá necessariamente de buscar soluções em janeiro, mas quem cuidará do mercado de transferências e das negociações? Cardinale percebeu a falta de um diretor esportivo, de um dirigente que conheça "o campo e o futebol" e não cuide apenas de dados e algoritmos. Segundo a Sky Sport Alemanha , nos próximos dias ele fará uma investida pelo agora ex-dirigente do Eintracht Frankfurt Markus Krosche.

  • DEMITIDO, MAS AINDA SOB CONTRATO

    O dirigente alemão hoje não é mais, oficialmente, o diretor esportivo do Eintracht Frankfurt. Krosche apresentou sua renúncia ao clube, que a aceitou, mas sem liberá-lo do contrato vigente. Na prática, o diretor esportivo foi dispensado de exercer suas funções, mas não está livre para assinar com outros clubes sem o pagamento de uma multa.


    Este é o comunicado em que, não por acaso, a duração do contrato volta a ser destacada: "O conselho de supervisão da Eintracht Frankfurt Fußball AG aceitou o pedido do diretor esportivo Markus Krösche de dispensa imediata. O contrato, vigente até 30 de junho de 2028, continua em vigor com as alterações acordadas. Agradecemos a Markus Krösche por seu trabalho bem-sucedido nos últimos anos e desejamos a ele tudo de bom em sua trajetória futura

  • NOVA REUNIÃO

    O Milan e Krosche conversam há algum tempo. Não é segredo que ele já era o primeiro nome na mente de Gerry Cardinale durante o verão, mas os contatos daquela época fizeram a direção do Eintracht Frankfurt endurecer bastante a postura.

    Segundo a Sky Sport DE, novos contatos diretos entre o clube da Via Aldo Rossi, seus dirigentes e o próprio Krosche já estão previstos para falar sobre o futuro, embora as conversas ainda não estejam avançadas a ponto de se poder falar em acordo.

  • A MULTA A SER PAGA AO EINTRACHT

    Antes de poder começar a trabalhar em outro clube, no Milan neste caso, Krosche teria de se desvincular do contrato vigente com o Eintracht, que termina em 30 de junho de 2028. Uma multa que, segundo a Sky Sport da Alemanha, fica entre 5 milhões e 7 milhões de euros e teria de ser paga pelo Milan caso o clube realmente quisesse apostar nele como novo diretor esportivo.

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  • Recomeçar a partir de janeiro com ele

    Até o momento, oficialmente, Krosche comunicou ao Eintracht que gostaria de tirar um período de pausa, longe dos campos e do trabalho, mas com a ideia de voltar à ativa já em janeiro, quando a janela de transferências será reaberta e poderá ser bastante movimentada, sobretudo para o Milan. O projeto apresentado por Cardinale desperta muito seu interesse, a ponto de a possibilidade de antecipar esse retorno ser considerada já na próxima reunião.

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