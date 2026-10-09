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Milan, surge a ideia Ayari: o meio-campista sueco está em fim de contrato com o Brighton

Milan

O Milan pensa no futuro caso esta seja a última temporada de Modric: não há apenas Scott, Ayari, do Brighton, também está na lista

Modric segue proporcionando alegrias no futebol até aos 41 anos, mas não pode ser considerado eterno. O Milan precisa olhar para um futuro também sem o brilho da lenda croata, e é normal que comece a pensar em soluções alternativas para o seu futuro. No momento, no topo da lista está o jogador nascido em 2003 Alex Scott do Bournemouth, que estreou pela Inglaterra (justamente contra Modric) há alguns dias. Um obstáculo nada desprezível para chegar ao meio-campista inglês é representado pela alta avaliação que o clube inglês faz dele: fala-se em um valor entre 60 e 70 milhões de libras. Nesses números, dificilmente o Milan pode abrir uma negociação.


Diferente é a situação do talentoso meio-campista sueco, mas de origens tunisianas, Yasin Ayari, outro nascido em 2003 da Premier League, do Brighton: o Seagulls ainda não encontrou um acordo para renovar o contrato, que vence em 2027, embora as negociações sigam em andamento.

  • A Copa do Mundo como trampolim

    A temporada 2025/2026 foi certamente importante para Ayari: a ótima campanha com o Brighton e uma Copa do Mundo como protagonista disputada com a Suécia. A dobradinha marcada contra a sua Tunísia foi a representação do ponto forte do seu repertório: Yasin bate muito bem no gol e também é muito bom em criar espaço para finalizar. Sua principal qualidade é a capacidade de se movimentar entre as linhas, combinando dinamismo e técnica. Sabe jogar em espaços curtos, superar o marcador e acompanhar a ação ofensiva, sem abrir mão do trabalho na fase sem a bola. Pode jogar tanto como armador à frente da defesa quanto como meia-atacante, uma característica que o torna ainda mais atraente para o futebol de Amorim.



  • Milan observa um potencial grande reforço sem custos

    No verão passado, a Roma, por pedido expresso de Gasperini, se movimentou de forma concreta por Ayari, mas recuou diante da exigência de 45 milhões de euros do Brighton. Agora, é um cenário completamente diferente: o Brighton pressiona pela renovação, mas, em caso de falta de acordo, Ayari estará livre no mercado na próxima temporada. Com o Milan observando a situação com grande atenção há várias semanas.

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