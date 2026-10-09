Milan, surge a ideia Ayari: o meio-campista sueco está em fim de contrato com o Brighton

Modric segue proporcionando alegrias no futebol até aos 41 anos, mas não pode ser considerado eterno. O Milan precisa olhar para um futuro também sem o brilho da lenda croata, e é normal que comece a pensar em soluções alternativas para o seu futuro. No momento, no topo da lista está o jogador nascido em 2003 Alex Scott do Bournemouth, que estreou pela Inglaterra (justamente contra Modric) há alguns dias. Um obstáculo nada desprezível para chegar ao meio-campista inglês é representado pela alta avaliação que o clube inglês faz dele: fala-se em um valor entre 60 e 70 milhões de libras. Nesses números, dificilmente o Milan pode abrir uma negociação.
Diferente é a situação do talentoso meio-campista sueco, mas de origens tunisianas, Yasin Ayari, outro nascido em 2003 da Premier League, do Brighton: o Seagulls ainda não encontrou um acordo para renovar o contrato, que vence em 2027, embora as negociações sigam em andamento.