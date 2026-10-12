Saelemaekers estará em Amsterdã nas próximas horas para uma importante avaliação do tornozelo lesionado pelo professor Gino Kerkhoffs (o mesmo médico que operou Santiago Gimenez em dezembro de 2025). O jogador belga havia machucado o mesmo tornozelo, operado em 2024, durante um treino na semana passada.
Milan, Saelemakers voa para Amsterdã: deverá ser operado do tornozelo amanhã pelo mesmo médico que tratou Gimenez em dezembro passado
A decisão será amanhã
Salvo surpresas, Saelemakers passará por uma cirurgia amanhã, realizada pelo professor Gino Kerkhoffs . O ex-jogador da Roma deve ficar afastado por cerca de quatro meses, uma ausência muito sentida por Ruben Amorim , que vinha trabalhando bastante para reinventá-lo como meia-atacante. O Milan corre o risco de perder por um longo período uma opção de qualidade para o setor de criação.
A MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS
Há alguns dias, Saelemaekers publicou esta mensagem no Instagram: "Não é fácil passar por momentos como este. Quando você ama o futebol, dói ficar longe do campo, dos companheiros e daquilo que mais ama. É um período difícil, mas vou enfrentá-lo com paciência, determinação e ainda mais vontade de voltar a fazer o que amo. Quero agradecer de coração a todos os torcedores, aos meus companheiros, à equipe, aos amigos e a todas as pessoas que me escreveram nestes dias e me fizeram sentir seu carinho. Li muitas das mensagens de vocês, e elas me deram uma força enorme. Agora é baixar a cabeça, trabalhar e ter paciência. Voltarei mais forte. Obrigado de coração a todos".
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