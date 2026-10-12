Há alguns dias, Saelemaekers publicou esta mensagem no Instagram: "Não é fácil passar por momentos como este. Quando você ama o futebol, dói ficar longe do campo, dos companheiros e daquilo que mais ama. É um período difícil, mas vou enfrentá-lo com paciência, determinação e ainda mais vontade de voltar a fazer o que amo. Quero agradecer de coração a todos os torcedores, aos meus companheiros, à equipe, aos amigos e a todas as pessoas que me escreveram nestes dias e me fizeram sentir seu carinho. Li muitas das mensagens de vocês, e elas me deram uma força enorme. Agora é baixar a cabeça, trabalhar e ter paciência. Voltarei mais forte. Obrigado de coração a todos".