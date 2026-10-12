Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
imago-sport-1083629447.jpgSOPA Images
Traduzido por

Milan, Saelemakers voa para Amsterdã: deverá ser operado do tornozelo amanhã pelo mesmo médico que tratou Gimenez em dezembro passado

Milan

Alexis Saelemaekers é esperado hoje em Amsterdã para ter o tornozelo lesionado examinado e saber se precisará ou não ser operado.

Saelemaekers estará em Amsterdã nas próximas horas para uma importante avaliação do tornozelo lesionado pelo professor  Gino Kerkhoffs (o mesmo médico que operou Santiago Gimenez em dezembro de 2025). O jogador belga havia machucado o mesmo tornozelo, operado em 2024, durante um treino na semana passada.

  • A decisão será amanhã

    Salvo surpresas, Saelemakers passará por uma cirurgia amanhã, realizada pelo professor Gino Kerkhoffs . O ex-jogador da Roma deve ficar afastado por cerca de quatro meses, uma ausência muito sentida por Ruben Amorim , que vinha trabalhando bastante para reinventá-lo como meia-atacante. O Milan corre o risco de perder por um longo período uma opção de qualidade para o setor de criação.

  • A MENSAGEM NAS REDES SOCIAIS

    Há alguns dias, Saelemaekers publicou esta mensagem no Instagram: "Não é fácil passar por momentos como este. Quando você ama o futebol, dói ficar longe do campo, dos companheiros e daquilo que mais ama. É um período difícil, mas vou enfrentá-lo com paciência, determinação e ainda mais vontade de voltar a fazer o que amo. Quero agradecer de coração a todos os torcedores, aos meus companheiros, à equipe, aos amigos e a todas as pessoas que me escreveram nestes dias e me fizeram sentir seu carinho. Li muitas das mensagens de vocês, e elas me deram uma força enorme. Agora é baixar a cabeça, trabalhar e ter paciência. Voltarei mais forte. Obrigado de coração a todos".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Liga Europa
Salzburg crest
Salzburg
SAL
Milan crest
Milan
MIL