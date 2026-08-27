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Ricci MilanGetty Images

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Milan, Ricci se reúne com os agentes: não será convocado contra o Venezia, o Como o espera

Milan

Milan, Ricci se despede: Amorim o exclui da lista de convocados

Samuele Ricci está prestes a encerrar sua passagem pelo Milan apenas um ano depois de sua chegada do Torino por 25 milhões. O meio-campista toscano está neste momento no Melia para discutir os termos do novo acordo com o Como com seus agentes, e o negócio está em fase de definição.

  • Fora da lista de convocados

    Segundo apuração da nossa redação, Samuele Ricci não foi relacionado por Ruben Amorim para o duelo de amanhã à noite contra o Venezia. Mais um sinal de que o negócio está perto de ser fechado em um empréstimo oneroso de 2 milhões de euros, com opção de compra de 20 milhões, além de outros 2 milhões em bônus.

    • Publicidade

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