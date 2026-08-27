Segundo apuração da nossa redação, Samuele Ricci não foi relacionado por Ruben Amorim para o duelo de amanhã à noite contra o Venezia. Mais um sinal de que o negócio está perto de ser fechado em um empréstimo oneroso de 2 milhões de euros, com opção de compra de 20 milhões, além de outros 2 milhões em bônus.