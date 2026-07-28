Soulé ganha 2,5 milhões de euros líquidos por temporada, um salário alinhado aos parâmetros econômicos do Milan. O clube busca um meia-atacante canhoto, que possa completar o setor com Pulisic e Nkunku, ambos monitorados pela Roma, mas não estão à venda.

O agente do jogador, Martin Guastadisegno, no fim de junho, ao Corriere dello Sport havia rebatido os rumores de mercado: “Todos os rumores de propostas por ele não são verdadeiros e, obviamente, não podemos recusar uma oferta que não nos foi feita. Que Arábia Saudita, que 10 milhões rejeitados. Recebi muitas ligações nestas semanas, falei com vários clubes, mas ninguém avançou concretamente e, por isso, não vamos a lugar nenhum. Soulé é um patrimônio da Roma. E, se alguém de dentro faz sair todos esses rumores, só está prejudicando Matias, um profissional exemplar que deu tudo a esta camisa”