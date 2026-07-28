Há um nome novo para o ataque do Milan. Segundo o que foi divulgado por Matteo Moretto,nos últimos dias Matias Soulé foi oferecido ao Milan, ponta nascido em 2003, com contrato até 2029 com a Roma. Há semanas o Milan busca um jogador canhoto, que possa atuar às costas do centroavante, capaz de garantir gols e assistências; tentou contratar Kos Karetsas, do Genk, mas agora que o grego escolheu o Dortmund precisa avaliar as alternativas. E Soulé é uma delas. O ex-Frosinone e Juventus não é intocável para Gasperini e é um perfil aprovado por Amorim.
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Milan recebe oferta por Matias Soulé, da Roma: perfil agrada ao clube italiano
Quanto a Roma pede?
A Roma colocou Soulé no mercado e o jogador começou a olhar em volta. O preço por seus direitos econômicos é de 35 milhões de euros, o mesmo valor pago pelo Dortmund por Karetsas. O clube da capital, que em 2024 o contratou da Juventus por 25,6 milhões mais 4 em bônus (a Juventus tem 10% sobre uma futura revenda do argentino), quer garantir uma mais-valia e força por um leilão. Até o momento, propostas concretas chegaram apenas da Arábia Saudita (Al Alhi e Al-Ittihad); na Europa, o argentino agrada a Stuttgart, Sunderland e Fulham, que não foram além de um pedido de informações. O Milan não o considera prioridade, mas ainda assim é um nome na lista.
Soulé ganha 2,5 milhões de euros líquidos por temporada, um salário alinhado aos parâmetros econômicos do Milan. O clube busca um meia-atacante canhoto, que possa completar o setor com Pulisic e Nkunku, ambos monitorados pela Roma, mas não estão à venda.
O agente do jogador, Martin Guastadisegno, no fim de junho, ao Corriere dello Sport havia rebatido os rumores de mercado: “Todos os rumores de propostas por ele não são verdadeiros e, obviamente, não podemos recusar uma oferta que não nos foi feita. Que Arábia Saudita, que 10 milhões rejeitados. Recebi muitas ligações nestas semanas, falei com vários clubes, mas ninguém avançou concretamente e, por isso, não vamos a lugar nenhum. Soulé é um patrimônio da Roma. E, se alguém de dentro faz sair todos esses rumores, só está prejudicando Matias, um profissional exemplar que deu tudo a esta camisa”
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