Com 18 pontos na tabela graças à vitória fora de casa sobre a Udinese, o Milan encara com confiança, mas também com uma leve preocupação com os jogadores no departamento médico, uma semana em que enfrentará o Bologna na quarta-feira, às 18h30, em San Siro, e depois a Inter no clássico de sábado, às 20h45. Entre hoje e amanhã, Ruben Amorim terá de avaliar com atenção a situação dos muitos jogadores lesionados no elenco do Milan.



