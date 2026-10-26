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Grafica Calciomercato Rabiot Milan 2026 16.9Calciomercato/Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan: Rabiot, Gila e Moreira dificilmente se recuperam a tempo de enfrentar o Bologna; o objetivo é o clássico

Milan
A. Rabiot
M. Gila
D. Moreira

Por enquanto, nenhuma novidade sobre Ruben Loftus-Cheek.

Com 18 pontos na tabela graças à vitória fora de casa sobre a Udinese, o Milan encara com confiança, mas também com uma leve preocupação com os jogadores no departamento médico, uma semana em que enfrentará o Bologna na quarta-feira, às 18h30, em San Siro, e depois a Inter no clássico de sábado, às 20h45. Entre hoje e amanhã, Ruben Amorim terá de avaliar com atenção a situação dos muitos jogadores lesionados no elenco do Milan.


  • Segundo apurou o Milannews.it, é pouco provável que Amorim consiga recuperar Mario Gila, Adrien Rabiot e Diego Moreira para a partida em casa contra o adversário. Por isso, a equipe trabalha para tentar tê-los à disposição para o dérbi contra a Inter, no sábado.

  • LOFTUS-CHEEK

    Novidades sobre as condições de Ruben Loftus-Cheek: durante a partida de ontem entre Udinese e Milan, Ruben Loftus-Cheek sofreu uma lesão em um músculo flexor medial da coxa esquerda. Um exame de controle está previsto para daqui a duas semanas.


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