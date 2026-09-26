Embora tenha sido mantido após uma janela de transferências de verão turbulenta, os minutos de Loftus-Cheek diminuíram gradualmente à medida que a estabilidade voltou às opções de meio-campo ofensivo de Ruben Amorim. O técnico português já havia avaliado as características do meio-campista: "Ele tem tudo: é forte pelo alto, bom na ligação com a equipe, mas precisa participar mais do jogo."

No entanto, inconsistências persistentes limitaram o jogador de 30 anos a apenas uma titularidade nos últimos quatro jogos do Milan, sinalizando que outros companheiros agora são os preferidos na formação inicial.