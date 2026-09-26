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Adhe Makayasa
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Milan quer se desfazer da dupla inglesa Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek para cortar € 10 milhões da folha salarial

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Milan
Campeonato Italiano
R. Loftus-Cheek
F. Tomori

O Milan se prepara para se separar da dupla inglesa Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek como parte de um plano estratégico para reduzir seus gastos. Com ambos entrando na reta final de seus contratos em San Siro, a diretoria do Milan decidiu não renovar para retirar dois salários substanciais de suas contas atuais.

  • A hierarquia de San Siro planeja saídas

    Segundo a La Gazzetta dello Sport, a passagem da dupla inglesa por San Siro está chegando ao fim depois de o clube decidir não estender seus contratos para além de junho de 2027. Tomori pode sair já na próxima janela de janeiro, enquanto Loftus-Cheek tem saída projetada para o próximo verão europeu. A decisão estratégica permitirá ao Milan retirar da folha salarial seus vencimentos brutos somados de quase € 10 milhões por temporada.

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  • Técnico avalia a dinâmica do meio-campo

    Embora tenha sido mantido após uma janela de transferências de verão turbulenta, os minutos de Loftus-Cheek diminuíram gradualmente à medida que a estabilidade voltou às opções de meio-campo ofensivo de Ruben Amorim. O técnico português já havia avaliado as características do meio-campista: "Ele tem tudo: é forte pelo alto, bom na ligação com a equipe, mas precisa participar mais do jogo."

    No entanto, inconsistências persistentes limitaram o jogador de 30 anos a apenas uma titularidade nos últimos quatro jogos do Milan, sinalizando que outros companheiros agora são os preferidos na formação inicial.

  • Ex-titulares perdem destaque no elenco

    A situação de Tomori é consideravelmente mais delicada depois de ele ter sido inicialmente afastado do elenco e ficado sem número de camisa antes de ser reintegrado quando as saídas no verão emperraram. Apesar de somar 214 jogos e ter desempenhado um papel fundamental na conquista do Scudetto de 2021-22, o zagueiro de 28 anos não jogou um único minuto nesta temporada sob o comando de Amorim. Essa falta de minutos abre caminho para uma saída em janeiro, permitindo ao Milan economizar meio ano de salários.

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