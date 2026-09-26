Sportimage
Traduzido por
Milan quer se desfazer da dupla inglesa Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek para cortar € 10 milhões da folha salarial
A hierarquia de San Siro planeja saídas
Segundo a La Gazzetta dello Sport, a passagem da dupla inglesa por San Siro está chegando ao fim depois de o clube decidir não estender seus contratos para além de junho de 2027. Tomori pode sair já na próxima janela de janeiro, enquanto Loftus-Cheek tem saída projetada para o próximo verão europeu. A decisão estratégica permitirá ao Milan retirar da folha salarial seus vencimentos brutos somados de quase € 10 milhões por temporada.
Técnico avalia a dinâmica do meio-campo
Embora tenha sido mantido após uma janela de transferências de verão turbulenta, os minutos de Loftus-Cheek diminuíram gradualmente à medida que a estabilidade voltou às opções de meio-campo ofensivo de Ruben Amorim. O técnico português já havia avaliado as características do meio-campista: "Ele tem tudo: é forte pelo alto, bom na ligação com a equipe, mas precisa participar mais do jogo."
No entanto, inconsistências persistentes limitaram o jogador de 30 anos a apenas uma titularidade nos últimos quatro jogos do Milan, sinalizando que outros companheiros agora são os preferidos na formação inicial.
Ex-titulares perdem destaque no elenco
A situação de Tomori é consideravelmente mais delicada depois de ele ter sido inicialmente afastado do elenco e ficado sem número de camisa antes de ser reintegrado quando as saídas no verão emperraram. Apesar de somar 214 jogos e ter desempenhado um papel fundamental na conquista do Scudetto de 2021-22, o zagueiro de 28 anos não jogou um único minuto nesta temporada sob o comando de Amorim. Essa falta de minutos abre caminho para uma saída em janeiro, permitindo ao Milan economizar meio ano de salários.
- Getty Images Sport
Equipe da Lombardia mira regularidade na liga
O Milan usará a pausa internacional para ajustar o equilíbrio interno do elenco antes de viajar para enfrentar o Sassuolo em 11 de outubro. Amorim encara um calendário congestionado em três competições, o que exige uma rotação precisa do elenco e clareza sobre o futuro dos jogadores que estão à margem. A saída dos dois jogadores ingleses daria ao Milan uma margem financeira vital para contratar reforços que se encaixem melhor no plano tático do treinador.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.