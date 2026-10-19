Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista. Começou nas categorias de base do Werder Bremen e depois se tornou um símbolo do Paderborn.

De jogador a treinador: no ano em que se aposentou, assumiu o comando da segunda equipe do Paderborn antes de embarcar em uma nova experiência, acompanhando o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt ao Bayer Leverkusen.

Ficou lá por menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido pelo Leverkusen. Voltou ao Paderborn como diretor esportivo e ali começou sua terceira fase no futebol. Levou o Paderborn da terceira divisão de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou à semifinal da Liga dos Campeões em 2021, ano em que pediu demissão um ano antes do fim do contrato.

Chegou ao Eintracht Frankfurt, onde, em quatro anos, construiu uma trajetória que levou à conquista da Liga Europa em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. Em Frankfurt, também mostrou habilidade para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.