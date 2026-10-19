Markus Krosche se tornou o principal alvo do Milan para ocupar o cargo de diretor de futebol, e o acordo definitivo está cada vez mais próximo. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia travado as negociações no verão passado, mas agora o momento parece mais favorável: Gerry Cardinale decidiu avançar na contratação de um novo diretor de futebol, e o dirigente alemão é, sem dúvida, o candidato mais concreto. Também pesa o fato de que o pedido de demissão do dirigente de 46 anos foi aceito pelo clube alemão.
MILAN TEM ACORDO FINANCEIRO COM KROSCHE: O QUE FALTA PARA FECHAR