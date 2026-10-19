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krosche milanGetty Images
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Milan: quem é Marcus Krosche, o favorito para o cargo de Head Football, e todos os talentos que valorizou

Milan

Por que o Milan escolheu Krosche: ele descobre e valoriza talentos antes de vendê-los a peso de ouro

Markus Krosche se tornou o principal alvo do Milan para ocupar o cargo de diretor de futebol, e o acordo definitivo está cada vez mais próximo. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia travado as negociações no verão passado, mas agora o momento parece mais favorável: Gerry Cardinale decidiu avançar na contratação de um novo diretor de futebol, e o dirigente alemão é, sem dúvida, o candidato mais concreto. Também pesa o fato de que o pedido de demissão do dirigente de 46 anos foi aceito pelo clube alemão.

MILAN TEM ACORDO FINANCEIRO COM KROSCHE: O QUE FALTA PARA FECHAR

  • QUEM É KROSCHE

    Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista. Começou nas categorias de base do Werder Bremen e depois se tornou um símbolo do Paderborn.

    De jogador a treinador: no ano em que se aposentou, assumiu o comando da segunda equipe do Paderborn antes de embarcar em uma nova experiência, acompanhando o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt ao Bayer Leverkusen.

    Ficou lá por menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido pelo Leverkusen. Voltou ao Paderborn como diretor esportivo e ali começou sua terceira fase no futebol. Levou o Paderborn da terceira divisão de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou à semifinal da Liga dos Campeões em 2021, ano em que pediu demissão um ano antes do fim do contrato.

    Chegou ao Eintracht Frankfurt, onde, em quatro anos, construiu uma trajetória que levou à conquista da Liga Europa em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. Em Frankfurt, também mostrou habilidade para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.

  • IMPORTANTE TAMBÉM PARA AS SAÍDAS NO MERCADO

    Krosche se tornou praticamente o rei das vendas com lucro na Bundesliga. Basta lembrar as transferências de Kolo Muani e Marmoush, ambos contratados de graça e vendidos, respectivamente, por 95 e 75 milhões ao PSG e ao Manchester City. Sem esquecer Ekitike, contratado do PSG por mais de 30 milhões, mas vendido ao Liverpool por 95 milhões. E também Pacho, descoberto no Antuérpia e levado à Alemanha por 13 milhões, antes de ser vendido ao PSG por 40 milhões. Uma característica que faltou ao Milan no verão passado.

  • OUTROS TALENTOS DESCOBERTOS

    Entre os marcos de sua gestão está Nkunku, contratado por cerca de 20 milhões de euros e depois vendido ao Chelsea por cerca de 60 milhões. No Leipzig, contratou Dani Olmo por cerca de 35 milhões e o valorizou até uma avaliação de 60 milhões ou mais. Também vale lembrar Dominik Szoboszlai: contratado por cerca de 36 milhões e revendido/valorizado em torno de 72 milhões. O próximo pode ser Ebnoutalib, que teve uma passagem pela Itália, no Perugia, mas foi descoberto na segunda divisão alemã, no Elvesberg: contratado por 8 milhões de euros, já marcou 5 gols em 6 jogos da Bundesliga e conquistou Klopp, que o convocou para sua seleção alemã. Nathaniel Brown: contratado do Nuremberg por cerca de 3,5 milhões a 5,5 milhões e revendido ao Bayern de Munique no verão de 2026 por 50 milhões fixos + 5 milhões em bônus

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