Markus Krosche se tornou o principal alvo do Milan para o cargo de Head of Football, e o acordo definitivo já está muito próximo. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia travado as negociações no verão passado, mas agora o momento parece mais favorável: Gerry Cardinale decidiu acelerar a chegada de um novo Head of Football, e o dirigente alemão é, sem dúvida, o candidato mais provável para o cargo. Isso também se deve ao pedido de demissão apresentado pelo dirigente de 46 anos e aceito pelo clube alemão.
MILAN TEM ACORDO FINANCEIRO COM KROSCHE: O QUE FALTA PARA FECHAR