Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista. Começou nas categorias de base do Werder Bremen e depois se tornou um símbolo do Paderborn.

De jogador a treinador: no ano em que se aposentou, assumiu o comando do segundo time do Paderborn. Depois, partiu para uma nova experiência ao acompanhar o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt no Bayer Leverkusen.

Ficou lá menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido pelo Leverkusen. Voltou ao Paderborn como diretor esportivo e ali começou sua terceira fase no futebol. Levou o Paderborn da terceira divisão de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou à semifinal da Champions League em 2021. Naquele ano, pediu demissão um ano antes do fim do contrato.

Chegou ao Eintracht Frankfurt, onde, em quatro anos, construiu uma trajetória que levou à conquista da Europa League em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. Em Frankfurt, também demonstrou habilidade para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.