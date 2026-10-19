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krosche milanGetty Images
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Milan: quem é Marcus Krosche, favorito para o cargo de Head Football, e quais talentos ele valorizou

Milan
Mercado da bola
Eintracht Frankfurt

É por isso que o Milan escolheu Krosche: ele descobre e valoriza talentos para depois vendê-los a peso de ouro

Markus Krosche se tornou o principal alvo do Milan para o cargo de Head of Football, e o acordo definitivo já está muito próximo. A forte resistência do Eintracht Frankfurt havia travado as negociações no verão passado, mas agora o momento parece mais favorável: Gerry Cardinale decidiu acelerar a chegada de um novo Head of Football, e o dirigente alemão é, sem dúvida, o candidato mais provável para o cargo. Isso também se deve ao pedido de demissão apresentado pelo dirigente de 46 anos e aceito pelo clube alemão.

MILAN TEM ACORDO FINANCEIRO COM KROSCHE: O QUE FALTA PARA FECHAR

  • Quem é Krosche

    Antes de se tornar dirigente, Krosche foi meio-campista. Começou nas categorias de base do Werder Bremen e depois se tornou um símbolo do Paderborn.

    De jogador a treinador: no ano em que se aposentou, assumiu o comando do segundo time do Paderborn. Depois, partiu para uma nova experiência ao acompanhar o ex-companheiro de equipe e treinador Roger Schmidt no Bayer Leverkusen.

    Ficou lá menos de dois anos, até março de 2017, quando foi demitido pelo Leverkusen. Voltou ao Paderborn como diretor esportivo e ali começou sua terceira fase no futebol. Levou o Paderborn da terceira divisão de volta à Bundesliga e, em 2019, foi chamado pelo RB Leipzig para substituir Rangnick, com quem chegou à semifinal da Champions League em 2021. Naquele ano, pediu demissão um ano antes do fim do contrato.

    Chegou ao Eintracht Frankfurt, onde, em quatro anos, construiu uma trajetória que levou à conquista da Europa League em 2022 e ao terceiro lugar em 2025. Em Frankfurt, também demonstrou habilidade para descobrir talentos e vendê-los a peso de ouro.

  • IMPORTANTE TAMBÉM PARA AS SAÍDAS NO MERCADO DE TRANSFERÊNCIAS

    Krosche se tornou praticamente o rei dos lucros com transferências na Bundesliga. Basta lembrar das vendas de Kolo Muani e Marmoush, ambos contratados sem custo e depois vendidos, respectivamente, por 95 e 75 milhões ao PSG e ao Manchester City. Sem esquecer Ekitike, contratado do PSG por mais de 30 milhões e depois vendido ao Liverpool por 95 milhões. E também Pacho, descoberto no Antuérpia e levado para a Alemanha por 13 milhões, antes de ser vendido ao PSG por 40 milhões. Uma habilidade que faltou ao Milan no último verão.

  • OUTROS TALENTOS DESCOBERTOS

    Entre os marcos de sua gestão estão Nkunku, comprado por cerca de 20 milhões de euros e depois vendido ao Chelsea por cerca de 60 milhões. No Leipzig, contratou Dani Olmo por cerca de 35 milhões e o valorizou até uma avaliação de 60 milhões ou mais. Sem esquecer Dominik Szoboszlai: comprado por cerca de 36 milhões e revendido/valorizado em torno de 72 milhões. O próximo pode ser Ebnoutalib, que passou pelo Perugia, na Itália, mas foi descoberto na segunda divisão alemã, no Elvesberg: comprado por 8 milhões de euros, já marcou 5 gols em 6 jogos da Bundesliga e conquistou Klopp, que o convocou para sua Alemanha. Nathaniel Brown: contratado do Nürnberg por cerca de 3,5 milhões a 5,5 milhões e vendido ao Bayern de Munique no verão de 2026 por 50 milhões fixos + 5 milhões em bônus

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