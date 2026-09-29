Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
cm grafica kim bayern 2026 27 16 9Getty Images / Calciomercato
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, quanto custa Kim? A pedida do Bayern de Munique, a concorrência inglesa e o salário

Milan
Bayern de Munique
Tottenham
Aston Villa
M. Kim

Em janeiro, o Milan dará um zagueiro a Amorim. O sul-coreano ex-Napoli está no topo da lista

Ruben Amorim continua com as ideias muito claras para o seu Milan. O treinador português, que já voltou ao trabalho de olho no retorno aos gramados após a longa pausa para as seleções, está estudando a forma de adaptar suas ideias ao material humano que tem à disposição, mas, visando a próxima janela de transferências de janeiro, seguirá em sua pedida a Cardinale por reforços que potencializem seu 3-4-2-1.


Nessa perspectiva, é urgente um reforço adicional experiente, com capacidade de marcação e velocidade para recuar, para ser inserido no sistema defensivo ao lado de Gila e Pavlovic. Muitos nomes estão sendo observados, mas atenção às oportunidades de mercado, como pode ser a que leva ao ex-Napoli Kim Min-Jae.


  • No Bayern, ele é reserva

    Para Vincent Kompany, o zagueiro nascido em 1999 é hoje considerado um simples reserva. O clube e os agentes do jogador, que segue com contrato até daqui a dois anos, em 30 de junho de 2028, vão se sentar em breve à mesa para discutir a insatisfação do atleta, mas com a clara certeza de que, hoje, para o técnico belga, os planos em campo não vão mudar.

    • Publicidade

  • O Bayern pede 25 milhões, problema com o salário

    Então, em janeiro, a possibilidade de uma transferência pode voltar a ganhar força, mas não por qualquer valor, já que a janela de inverno segue sendo complicada para todos e pela necessidade posterior de os bávaros, eventualmente, encontrarem um substituto.


    Por Kim Min-Jae, o Bayern não fará grandes descontos, mas é normal que sua avaliação, informa o Corriere dello Sport, não esteja fora do mercado, dado o papel que ocupa no elenco. Para o sul-coreano, a pedida é de cerca de 25 milhões de euros, mas a parte mais complicada será compensar o rico salário de 7 milhões de euros por temporada que ele atualmente recebe na Baviera.

  • A concorrência inglesa

    E, nesse sentido, apesar do interesse do Milan, o maior problema para o clube será a concorrência forte que virá dos clubes da Premier League. Na fila pelo ex-Napoli já estão o Aston Villa, em busca do substituto ideal para Konsa, já vendido no verão, e, sobretudo, o Tottenham de Roberto De Zerbi, que, para sair da grave crise, já pensa na próxima campanha de reforços para encontrar soluções.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google