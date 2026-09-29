Milan, quanto custa Kim? A pedida do Bayern de Munique, a concorrência inglesa e o salário

Ruben Amorim continua com as ideias muito claras para o seu Milan. O treinador português, que já voltou ao trabalho de olho no retorno aos gramados após a longa pausa para as seleções, está estudando a forma de adaptar suas ideias ao material humano que tem à disposição, mas, visando a próxima janela de transferências de janeiro, seguirá em sua pedida a Cardinale por reforços que potencializem seu 3-4-2-1.





Nessa perspectiva, é urgente um reforço adicional experiente, com capacidade de marcação e velocidade para recuar, para ser inserido no sistema defensivo ao lado de Gila e Pavlovic. Muitos nomes estão sendo observados, mas atenção às oportunidades de mercado, como pode ser a que leva ao ex-Napoli Kim Min-Jae.



