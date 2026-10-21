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Chukwueze MilanGetty Images
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan, problema no quadril para Chukwueze: há preocupação nos bastidores

Milan
S. Chukwueze
Bournemouth x Milan
Bournemouth
Liga Europa

Último treino em Milanello antes do jogo contra o Bournemouth

Em Milanello, o Milan fez o último treino antes do jogo de amanhã à noite contra o Bournemouth, válido pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.


Além de Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, também não participou do treino Samuel Chukwueze, que enfrenta um problema no quadril esquerdo. O ponta do Milan passará por uma consulta com um especialista para avaliar com mais precisão a gravidade da lesão. Por enquanto, à espera do resultado das consultas, que serão realizadas ainda na tarde de hoje, há preocupação nos bastidores do Milan quanto à gravidade da lesão do nigeriano nascido em 1999.

  • Também estiveram com o grupo Filippo Terracciano, que estará indisponível por suspensão, e Warren Bondo, excluído da lista da Uefa. Valeri Vladimirov, defensor do Milan Futuro, também foi integrado ao elenco principal.

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