Em Milanello, o Milan fez o último treino antes do jogo de amanhã à noite contra o Bournemouth, válido pela terceira rodada da fase de liga da Liga Europa.





Além de Matteo Gabbia e Alexis Saelemaekers, também não participou do treino Samuel Chukwueze, que enfrenta um problema no quadril esquerdo. O ponta do Milan passará por uma consulta com um especialista para avaliar com mais precisão a gravidade da lesão. Por enquanto, à espera do resultado das consultas, que serão realizadas ainda na tarde de hoje, há preocupação nos bastidores do Milan quanto à gravidade da lesão do nigeriano nascido em 1999.