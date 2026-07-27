Na quarta-feira, Santiago Gimenez responderá presente à convocatória do Milan. Em Milanello, estará com ele Christian Pulisic: ambos não se juntarão ao restante plantel na Austrália, mas trabalharão no centro de treinos do Milan para recuperar das respetivas lesões.
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Milan, primeira abertura de Gimenez à Lazio: o nó é a fórmula, o que se sabe sobre a negociação
AS DÚVIDAS FÍSICAS
Nos últimos dois anos, Gimenez sofreu vários problemas no tornozelo, culminando numa intervenção cirúrgica em Amesterdão em dezembro passado. A lesão deixou-o parado durante cinco meses e custou-lhe nada menos do que 26 jogos falhados. De regresso para o Mundial frente à Inglaterra, sofreu uma nova entorse, saindo de maca. Uma série longa e significativa de problemas que arrisca pesar na sua atratividade no mercado.
Lazio e Fiorentina
O Milan, também por causa do investimento maciço de 74 milhões de euros no ex-PSG Gonçalo Ramos, está pronto para avaliar Gimenez num empréstimo pago com obrigação de compra. O goleador mexicano tinha chegado em fevereiro de 2025, vindo do Feyenoord, por cerca de 30 milhões de euros. O Milan gostaria de encaixar o mesmo valor por um avançado importante, que está a viver um período muito difícil e precisaria de mudar de ares. Até porque, na hierarquia do clube, Ramos será o titular indiscutível, enquanto Camarda sobe posições. A agente Pimenta recolheu, até aqui, um forte interesse da Lazio e uma sondagem da Fiorentina, que poderá dar um passo oficial em caso de saída de Kean.
Nó da fórmula
Antes de avançar pelo atacante mexicano, a Lazio terá de vender um entre Boulaye Dia e Ratkov. Ciente de que um simples empréstimo com opção de compra não basta para obter o sinal verde do Milan. Por sua vez, Gimenez está a abrir-se de forma significativa à Lazio.
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