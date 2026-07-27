O Milan, também por causa do investimento maciço de 74 milhões de euros no ex-PSG Gonçalo Ramos, está pronto para avaliar Gimenez num empréstimo pago com obrigação de compra. O goleador mexicano tinha chegado em fevereiro de 2025, vindo do Feyenoord, por cerca de 30 milhões de euros. O Milan gostaria de encaixar o mesmo valor por um avançado importante, que está a viver um período muito difícil e precisaria de mudar de ares. Até porque, na hierarquia do clube, Ramos será o titular indiscutível, enquanto Camarda sobe posições. A agente Pimenta recolheu, até aqui, um forte interesse da Lazio e uma sondagem da Fiorentina, que poderá dar um passo oficial em caso de saída de Kean.