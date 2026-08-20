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CM Grafica Gimenez Milan nuova 16 9Getty Images/Calciomercato
Gianluca Minchiotti

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Milan-Porto: para Gimenez, para e anda, negociação interrompida e depois contatos retomados

Milan
Mercado da bola
Porto
S. Gimenez

De Portugal chega a notícia de uma freada brusca na negociação pela venda do atacante mexicano

No Porto, a situação de Santiago Giménez está, no momento, em compasso de espera. O atacante mexicano se recuperou da lesão sofrida no Mundial e agora aguarda que seu futuro seja definido. O Milan recusou a primeira proposta do Porto, que pretende contratar o jogador por meio de um empréstimo sem custos com opção de compra fixada em 15 milhões de euros, destinada a se transformar em obrigação mediante o alcance de determinados objetivos individuais.


A proposta não convenceu o Milan, que a considera insuficiente. O clube italiano trabalha, de fato, com um empréstimo com custos, acompanhado de uma opção de compra definitiva entre 20 e 25 milhões de euros. Uma fórmula pensada para conter o máximo possível a perda econômica decorrente da transferência de Giménez, contratado junto ao Feyenoord por cerca de 32 milhões de euros.

  • NEGOCIAÇÃO INTERROMPIDA

    A recusa do AC Milan esfriou assim, ao menos por enquanto, a pista do Porto. O Jogoinforma que o clube português interrompeu as negociações e que, ao longo da quarta-feira, não houve novidades em relação ao atacante mexicano. A diretoria liderada por André Villas-Boas, portanto, já teria começado a buscar alternativas no mercado, com o objetivo de entregar o quanto antes a Francesco Farioli um novo centroavante.

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  • E depois retomada

    É provável que a causa da interrupção momentânea da negociação tenha sido tática, por parte do clube português. Um freia e acelera para tentar entender melhor a posição do Milan e as margens de manobra. Ao longo do dia, de fato, como informa Matteo Moretto, os contatos entre os dois clubes foram retomados.

  • AS PALAVRAS DO PAI

    Estas foram as palavras do pai à Fox Sport Mexico: "Santiago está bem. Há negociações em andamento. O Porto havia apresentado uma primeira proposta ao Milan, que, porém, não foi aceita pelo Milan. De qualquer forma, há uma negociação entre os dois clubes".

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