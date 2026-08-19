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Emanuele Tramacere

Traduzido por

Milan oficializa Diego Moreira! Valores, contrato e a 22 de Kaká. As primeiras palavras: "Emocionado e incrédulo"

Milan
D. Moreira

Após uma longa espera, chegou o comunicado oficial que anuncia a nova contratação do Milan.

Diego Moreira é, para todos os efeitos, um novo jogador do Milan. O ponta belga com origens portuguesas chegou a Milão há dois dias e primeiro passou pela habitual série de exames médicos de praxe e depois, ao longo do dia de hoje, concluiu todo o processo de assinaturas do contrato, aguardando, porém, a chegada de Jorge Mendes à Itália para formalizar tudo.

O superagente português ficou por mais de 6 horas na Casa Milan, sinal de que, além da contratação do ponta vindo do Strasbourg, ainda há uma forte sinergia com Gerry Cardinale para os próximos movimentos do clube. Antes disso, porém, o anúncio tão aguardado de uma operação importantíssima em nível econômico.

  • O COMUNICADO

    O AC Milan comunica que adquiriu em definitivo os direitos esportivos do jogador Diego Moreira junto ao Strasbourg. O ponta belga assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2031 e usará a camisa número 22.

    Nascido em Liège, em 6 de agosto de 2004, Diego Moreira foi formado nas categorias de base de Standard Liège e Benfica, onde completou seu processo de desenvolvimento até chegar ao futebol profissional. Pelo clube de Lisboa, destacou-se nas equipes de base, conquistando com o Sub-19 a UEFA Youth League na temporada 2021/22 e, poucos meses depois, a Copa Intercontinental Sub-20. Na temporada seguinte, também estreou na UEFA Champions League, entrando em campo nas fases preliminares da edição 2022/23.

    No verão de 2023, transferiu-se para o Chelsea, clube pelo qual estreou na equipe principal em 30 de agosto do mesmo ano, por ocasião do duelo da Carabao Cup contra o Wimbledon.

    Na temporada 2023/24, também vestiu a camisa do Olympique Lyon, enquanto no verão de 2024 acertou em definitivo com o Strasbourg. Na Alsácia, firmou-se progressivamente como um dos jovens mais interessantes do campeonato francês, mostrando velocidade, qualidade técnica e versatilidade tática.

    Em nível internacional, Diego Moreira representou Portugal nas seleções de base até o Sub-21, participando também do Europeu Sub-21 de 2023. Desde 2025, veste a camisa da seleção principal da Bélgica, pela qual estreou nas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026 e participa da fase final da competição.

    O AC Milan dá a Diego as boas-vindas e deseja a ele as melhores satisfações pessoais e de equipe com a camisa do clube.

    • Publicidade

  • OS NÚMEROS REAIS

    Para tirá-lo da concorrência (também houve uma tentativa da Roma), o Milan optou por colocar na mesa uma oferta monstruosa: 50 milhões de euros fixos mais bônus, que podem fazer a negociação chegar à casa de 65-66 milhões de euros. A tudo isso também deve ser acrescentado um percentual sobre uma futura revenda, que foi deixado com o Strasbourg.

    Diego Moreira, por sua vez, assinou um contrato com vencimento em 30 de junho de 2031, com salário de 3 milhões de euros líquidos por temporada, mais bônus e a inevitável comissão para Jorge Mendes, articulador desta operação.

  • A 22 de Kaká

    Diego Moreira enfim escolheu seu novo número de camisa. Destaque da Bélgica com a camisa 24, no AC Milan ele escolheu vestir a 22, que no passado ficou célebre com Ricardo Kaká e que havia ficado vaga após a saída, no verão passado, de Emerson Royal.

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  • AS PRIMEIRAS PALAVRAS

    "Estou emocionado e também um pouco incrédulo, porque quando você fala do Milan, fala de títulos, de história e de todos os grandes campeões que jogaram aqui. É um grande clube: você sabe o que esperam de você e acredito que este seja o momento certo para chegar aqui. Para mim, é muito importante que as pessoas entendam que sou um cara que gosta de brincar, mas também extremamente focado e que, em campo, dá tudo pelos companheiros, pelos torcedores e pelo clube. Isso nunca vai mudar, porque faz parte de mim desde que eu era pequeno."



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