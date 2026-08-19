O AC Milan comunica que adquiriu em definitivo os direitos esportivos do jogador Diego Moreira junto ao Strasbourg. O ponta belga assinou contrato com o clube até 30 de junho de 2031 e usará a camisa número 22.

Nascido em Liège, em 6 de agosto de 2004, Diego Moreira foi formado nas categorias de base de Standard Liège e Benfica, onde completou seu processo de desenvolvimento até chegar ao futebol profissional. Pelo clube de Lisboa, destacou-se nas equipes de base, conquistando com o Sub-19 a UEFA Youth League na temporada 2021/22 e, poucos meses depois, a Copa Intercontinental Sub-20. Na temporada seguinte, também estreou na UEFA Champions League, entrando em campo nas fases preliminares da edição 2022/23.

No verão de 2023, transferiu-se para o Chelsea, clube pelo qual estreou na equipe principal em 30 de agosto do mesmo ano, por ocasião do duelo da Carabao Cup contra o Wimbledon.

Na temporada 2023/24, também vestiu a camisa do Olympique Lyon, enquanto no verão de 2024 acertou em definitivo com o Strasbourg. Na Alsácia, firmou-se progressivamente como um dos jovens mais interessantes do campeonato francês, mostrando velocidade, qualidade técnica e versatilidade tática.

Em nível internacional, Diego Moreira representou Portugal nas seleções de base até o Sub-21, participando também do Europeu Sub-21 de 2023. Desde 2025, veste a camisa da seleção principal da Bélgica, pela qual estreou nas Eliminatórias para a Copa do Mundo FIFA de 2026 e participa da fase final da competição.

O AC Milan dá a Diego as boas-vindas e deseja a ele as melhores satisfações pessoais e de equipe com a camisa do clube.