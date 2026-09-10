A sinergia entre clubes da mesma galáxia, se administrada com visão e racionalidade, pode levar a grandes resultados. Esportivos, mas também econômicos. O Milan sabe bem disso e, em 19 de agosto passado, oficializou a chegada de Diego Moreira, vindo do Strasbourg, pela cifra monstruosa de 45 milhões de euros mais 20 em bônus. O forte ponta belga havia sido negociado em definitivo pelo Chelsea com o clube-irmão Strasbourg no verão de 2024: ainda muito cru para um contexto tão competitivo, mas perfeito para uma realidade como a do ambicioso clube francês. Duas temporadas disputadas em alto nível fizeram a avaliação disparar, para a felicidade do consórcio americano BlueCo. Red Bird, que tem com a BlueCo. uma relação direta e excelente, está começando a construir uma ideia desse tipo, e a transferência de Odogu do Milan para o Toulouse por empréstimo seco pode ser considerada uma precursora.
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Milan, Odogu é só o primeiro passo: Cardinale estuda uma colaboração com o “irmão” Toulouse
Quem pode assumir o Milan
O Toulouse nunca negociou sua filosofia, que é a de montar um elenco jovem e promissor trabalhando com dados e scouting internacional. O sistema é ao mesmo tempo ambicioso e arriscado em termos de classificação, porque não se exige tudo e de imediato dos jovens. Guillhaume Restes, forte goleiro nascido em 2005, já havia sido uma ideia concreta do Milan no período em que Mike Maignan parecia inclinado a não renovar o contrato com vencimento em junho de 2026. O perfil certamente mais interessante é o de Alexis Vossah, meio-campista nascido na França em 2008, de família togolesa: todos os olheiros dos grandes clubes europeus estão de olho nele. Resta entender e acompanhar o impacto no futebol europeu dos dois talentosos atacantes argentinos: Santiago Hidalgo, atacante nascido em 2005 com passaporte italiano, que chegou no verão vindo do Independiente, e Julián Vignolo (nascido em 2006). O Milan e sua equipe de mercado vão monitorá-los ao longo desta temporada.
QUEM PODE IR PARA O TOLOSA
Odogu aguarda para estrear na Ligue 1 com o Toulouse, e o Milan observa e também pensa em possíveis operações futuras. Guernier, El Hadji Malick Cissé, Maiga-Hamadoun Cissé são possíveis nomes adequados para um caminho do Milan Futuro ao clube francês. Os mais jovens Pandolfi e Calvani têm todas as credenciais para o grande salto. Milan e Toulouse como Chelsea e Strasbourg para tentar aumentar o valor técnico e econômico dos dois clubes.
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