O Toulouse nunca negociou sua filosofia, que é a de montar um elenco jovem e promissor trabalhando com dados e scouting internacional. O sistema é ao mesmo tempo ambicioso e arriscado em termos de classificação, porque não se exige tudo e de imediato dos jovens. Guillhaume Restes, forte goleiro nascido em 2005, já havia sido uma ideia concreta do Milan no período em que Mike Maignan parecia inclinado a não renovar o contrato com vencimento em junho de 2026. O perfil certamente mais interessante é o de Alexis Vossah, meio-campista nascido na França em 2008, de família togolesa: todos os olheiros dos grandes clubes europeus estão de olho nele. Resta entender e acompanhar o impacto no futebol europeu dos dois talentosos atacantes argentinos: Santiago Hidalgo, atacante nascido em 2005 com passaporte italiano, que chegou no verão vindo do Independiente, e Julián Vignolo (nascido em 2006). O Milan e sua equipe de mercado vão monitorá-los ao longo desta temporada.