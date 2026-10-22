Rabiot já havia alertado os companheiros após os jogos contra o Sassuolo, em Reggio Emilia, e contra a Atalanta, em San Siro: este time tem um problema de mentalidade. A temporada passada deixou algumas marcas, quando o Milan perdeu o fôlego e saiu da zona de classificação para a Liga dos Campeões depois de passar quase todo o campeonato entre o segundo e o terceiro lugar. Contra uma equipe bem preparada taticamente como o Bournemouth, mesmo com a escalação completamente reformulada, era preciso jogar de outra maneira e ter muito mais atenção. A começar por líderes como Maignan.
Milan, o problema continua sendo a mentalidade: Amorim também critica Maignan e os outros supostos líderes do time
AMORIM X MAIGNAN
Pode-se discutir uma arbitragem rígida e severa até demais, um cartão vermelho talvez exagerado, mas a loucura de Maignan permanece. O goleiro francês certamente estava nervoso com a forma como a equipe estava se entregando aos adversários, mas isso não justifica o caráter ostensivo do gesto contra Adams. O próprio Amorim também pensa assim, como disse após a partida: "Precisamos continuar com 11 contra 11 em campo, sobretudo os mais experientes. Mas hoje, repito, não houve jogo. Agora temos outras partidas pela frente: precisamos recuperar as
energias e pensar imediatamente na próxima. É verdade que tivemos de nos esforçar e correr muito com um jogador a menos, tentando pressionar, e foi, de fato, uma atuação negativa sob todos os pontos de vista e em todos os aspectos. Mas agora vamos virar a página e nos concentrar no campeonato".
INSISTÊNCIA QUE NÃO DÁ RESULTADO
Entre os jogadores mais experientes que entraram em campo em Bounrmouth estão Estupinan e Loftus-Cheek, os dois atletas que viraram alvo das críticas, mas foram defendidos com unhas e dentes por Amorim. O técnico português vem insistindo em dar espaço e minutos em campo aos dois, mas, em troca, tem recebido apenas atuações insatisfatórias. Será que a mudança de mentalidade e de ritmo também passa pela busca por jogadores mais confiáveis? As próximas três partidas, contra Udinese, Bologna e Inter, nos dirão mais.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.