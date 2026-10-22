Milan, o problema continua sendo a mentalidade: Amorim também critica Maignan e os outros supostos líderes do time

Pode-se discutir uma arbitragem rígida e severa até demais, um cartão vermelho talvez exagerado, mas a loucura de Maignan permanece. O goleiro francês certamente estava nervoso com a forma como a equipe estava se entregando aos adversários, mas isso não justifica o caráter ostensivo do gesto contra Adams. O próprio Amorim também pensa assim, como disse após a partida: "Precisamos continuar com 11 contra 11 em campo, sobretudo os mais experientes. Mas hoje, repito, não houve jogo. Agora temos outras partidas pela frente: precisamos recuperar as

energias e pensar imediatamente na próxima. É verdade que tivemos de nos esforçar e correr muito com um jogador a menos, tentando pressionar, e foi, de fato, uma atuação negativa sob todos os pontos de vista e em todos os aspectos. Mas agora vamos virar a página e nos concentrar no campeonato".