O empate contra o Celtic no primeiro amigável de verão trouxe, para além do espetáculo, também alguns pontos de reflexão sobre a ideia de futebol que Amorim quer levar para o novo Milan. Chega de bloco baixo na defesa; agora, a procura passa pela recuperação da bola no meio-campo adversário, pela velocidade a atacar os espaços e por uma visão mais vertical em relação à anterior gestão assinada por Allegri. Claramente, são precisos jogadores com as características adequadas, tanto do ponto de vista técnico como atlético, especialmente nas faixas laterais.
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Milan, o capítulo dos laterais é importante para Amorim: Estupinan assegurado, ideia de Guerreiro a custo zero e a decisão sobre Saelemaekers
Não ao mercado por Chukwueze
Houve um momento, na primavera passada, em que a direção do Fulham manifestou a vontade de contratar Chukwueze em definitivo e o AC Milan antecipava um encaixe de 24 milhões de euros. O desfecho negativo parecia tornar-se um problema para o AC Milan, pelo menos até à chegada de Amorim ao banco, que desde o primeiro dia escolheu apostar no nigeriano. De forma convicta, ao contrário do que aconteceu com Musah. O técnico português está a trabalhar intensamente para transformar Chukwueze de extremo ofensivo de um ataque a três em ala de um meio-campo a quatro. Trata-se de recuar alguns metros, isso é claro, mas com tarefas diferentes: criar para as referências ofensivas sem descurar a fase defensiva. As sensações são positivas e, por esse motivo, nenhuma proposta de mercado foi considerada, antes de mais a dos turcos do Trabzonspor. Chukwueze, salvo ofertas realmente indecentes, vai continuar no AC Milan.
Extremo bloqueado
Se, por um lado, vai jogar um extremo com características claras no um contra um, como Chukwueze ou Saelemaekers, do outro Amorim procura mais equilíbrio para não ser apanhado desprevenido na fase de transição. Bartesaghi é uma opção já rodada e, com Amorim, vai jogar muitos jogos também como central pela esquerda, Estupinan é a verdadeira novidade. O novo treinador do AC Milan travou a negociação com o Aston Villa ( bem encaminhada, mas não fechada porque faltam os acordos definitivos) porque quer testar o internacional equatoriano, convicto de que a última versão rossonera não é a verdadeira.
IDEIA DE GUERREIRO
Mazraoui, do Manchester United, é um jogador muito apreciado por Amorim, mas existem duas dúvidas: já não joga há anos como ala de meio-campo e os ingleses não deram sinais de abertura para uma transferência, pelo menos por enquanto. Uma ideia intrigante leva a Guerreiro: o jogador nascido em 1993 está livre de vínculos contratuais depois do fim da sua ligação ao Bayern Munique. Já não é dos mais jovens, mas tem um currículo de altíssimo nível, com 42 golos e 47 assistências em 223 jogos na Bundesliga, também com a camisola do Borussia Dormtund.
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