Milan, o capítulo dos laterais é importante para Amorim: Estupinan assegurado, ideia de Guerreiro a custo zero e a decisão sobre Saelemaekers

Houve um momento, na primavera passada, em que a direção do Fulham manifestou a vontade de contratar Chukwueze em definitivo e o AC Milan antecipava um encaixe de 24 milhões de euros. O desfecho negativo parecia tornar-se um problema para o AC Milan, pelo menos até à chegada de Amorim ao banco, que desde o primeiro dia escolheu apostar no nigeriano. De forma convicta, ao contrário do que aconteceu com Musah. O técnico português está a trabalhar intensamente para transformar Chukwueze de extremo ofensivo de um ataque a três em ala de um meio-campo a quatro. Trata-se de recuar alguns metros, isso é claro, mas com tarefas diferentes: criar para as referências ofensivas sem descurar a fase defensiva. As sensações são positivas e, por esse motivo, nenhuma proposta de mercado foi considerada, antes de mais a dos turcos do Trabzonspor. Chukwueze, salvo ofertas realmente indecentes, vai continuar no AC Milan.