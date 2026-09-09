Svensson surgiu principalmente como um lateral ofensivo, mas ao longo da carreira evoluiu para um verdadeiro curinga: sua intensidade lhe permite atuar também no meio-campo, ele tem ótima leitura de jogo e uma resistência destacada. No duelo de ontem pela Champions League contra o Villarreal, teve uma atuação nota 7 jogando como zagueiro pela esquerda na linha de três.





As destacadas qualidades atléticas, somadas a uma clara inteligência tática e à capacidade de virar rapidamente a jogada, fazem de Svensson um jogador com as características certas para atuar como ala por todo o campo no 3-4-2-1 de Amorim. Um perfil que se encaixaria perfeitamente nos mecanismos de jogo promovidos pelo treinador português, técnico sempre atento à busca por jogadores capazes de garantir máxima amplitude, apoio constante e grande cobertura na fase defensiva.





Segundo a informação do Fussballdaten , a avaliação de Svensson varia entre 40 e 45 milhões de euros.