Roma não foi construída em um dia. Na casa do Milan esse ditado é considerado perfeito para descrever a última campanha de contratações do verão, em que Cardinale, junto com Amorim e o grupo integrado de trabalho, lançou as bases para a construção de uma equipe que será ainda mais reforçada na janela de transferências de inverno com contratações pontuais, sem limitações particulares de orçamento.
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Milan, nome novo para a lateral esquerda: Svensson agrada, o faz-tudo do Borussia Dortmund
Virada à esquerda
As notícias que chegaram ontem de Portugal, com uma negociação entre Milan e Benfica pela transferência de Estupinan frustrada apenas no fim por vontade de Amorim, confirmam que o Milan considera frágil o seu lado esquerdo e tem toda a intenção de trabalhar naquela faixa do campo. O equatoriano da seleção oferece, no momento, mais garantias do que Bartesaghi , mas, nos planos da diretoria, é possível elevar o nível de qualidade.
IDEIA SVENSSON
Entre os perfis que entraram no radar da diretoria do Milan e também da Juventus , destaca-se o nome de Daniel Svensson, ala sueco do Borussia Dortmund. Quem informa sobre esse interesse do Milan em Daniel Svensson é o portal alemão especializado em mercado da bola Fussballdaten. Segundo o que foi publicado, o Milan teria pedido informações. Svensson veste a camisa aurinegra desde fevereiro de 2025, quando chegou à Alemanha por empréstimo do dinamarquês Nordsjælland. Ao fim da temporada, o Borussia Dortmund exerceu a opção de compra por 6,5 milhões de euros, convencido pelas atuações do jogador nascido em 2002.
Quem é Svensson
Svensson surgiu principalmente como um lateral ofensivo, mas ao longo da carreira evoluiu para um verdadeiro curinga: sua intensidade lhe permite atuar também no meio-campo, ele tem ótima leitura de jogo e uma resistência destacada. No duelo de ontem pela Champions League contra o Villarreal, teve uma atuação nota 7 jogando como zagueiro pela esquerda na linha de três.
As destacadas qualidades atléticas, somadas a uma clara inteligência tática e à capacidade de virar rapidamente a jogada, fazem de Svensson um jogador com as características certas para atuar como ala por todo o campo no 3-4-2-1 de Amorim. Um perfil que se encaixaria perfeitamente nos mecanismos de jogo promovidos pelo treinador português, técnico sempre atento à busca por jogadores capazes de garantir máxima amplitude, apoio constante e grande cobertura na fase defensiva.
Segundo a informação do Fussballdaten , a avaliação de Svensson varia entre 40 e 45 milhões de euros.
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