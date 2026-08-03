Musah e o Milan, sinais de despedida. O meio-campista americano está de saída do Milan: não convenceu Amorim e a concorrência no meio-campo é ampla demais e de nível superior. É por isso que o Milan o incluiu na lista de negociáveis.
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Milan: Musah não convenceu Amorim e continua no mercado; o Besiktas de Italiano é uma opção
OFERECIDO AO BESIKTAS
Segundo o jornalista turco Ertan Suzgun, Musah foi oferecido ao Besiktas, de Italiano. Um caminho que pode esquentar nos próximos dias. O Milan também havia oferecido o meio-campista americano à Lazio, mas os custos foram considerados altos demais pelo clube da capital.
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