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Yunus Musah Milan 2025-2026Getty Images

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Milan: Musah não convenceu Amorim e continua no mercado; o Besiktas de Italiano é uma opção

Milan

Milan, Musah foi oferecido ao clube turco Besiktas, treinado por Italiano

Musah e o Milan, sinais de despedida. O meio-campista americano está de saída do Milan: não convenceu Amorim e a concorrência no meio-campo é ampla demais e de nível superior. É por isso que o Milan o incluiu na lista de negociáveis.

  • OFERECIDO AO BESIKTAS

    Segundo o jornalista turco Ertan Suzgun, Musah foi oferecido ao Besiktas, de Italiano. Um caminho que pode esquentar nos próximos dias. O Milan também havia oferecido o meio-campista americano à Lazio, mas os custos foram considerados altos demais pelo clube da capital.

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