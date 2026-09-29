Suas palavras foram reproduzidas pelo Tuttosport , que depois acrescentou que o mural de Baresi "poderia ser restaurado em suas dimensões atuais ou, talvez, refeito do zero e em tamanho maior, a uma altura que possa evitar novos atos de vandalismo desse tipo, mas que, ao mesmo tempo, o torne ainda mais visível para quem chegar à Piazza Gino Valle. Tudo isso, porém, também terá de passar por um processo de autorizações que não depende tanto do Milan (que está bem disposto a iniciar imediatamente as obras de restauração), mas sim da Vittoria Assicurazioni, que é a proprietária do espaço no qual o mural foi pintado".