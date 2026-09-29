Cresce a indignação, não só entre os torcedores do Milan, pelo gesto vergonhoso de algumas pessoas ignóbeis que vandalizaram e arruinaram o mural na Casa Milan dedicado a Franco Baresi, grande ex-capitão e lenda do Milan, falecido há alguns meses. Dentro do clube da via Aldo Rossi, que já se mobilizou para encontrar os responsáveis, há grande amargura pelo que aconteceu,
Milan: mural de Baresi pode ser refeito do zero e muito maior após o gesto vergonhoso dos últimos dias
AS PALAVRAS DO AUTOR DO MURAL
O autor do mural, ou seja, Luca Rosada, conhecido como Lucas Street Art, comentou assim o ocorrido: "Em breve, ainda não sei quando, haverá a possibilidade de eu refazer a obra e devolver a honra a Franco Baresi. Se o autor da depredação quiser me dar uma mão, estou totalmente disposto a acolhê-lo para colarmos juntos a obra. Sempre é possível se arrepender dos erros que se cometem e talvez, se ele tiver vontade e prazer, em vez de condená-lo, poderíamos até perdoá-lo pelo erro cometido, pedindo que me ajude a recolocar a obra e a iniciativa em ordem". lê-se no Tuttosport.
NOVO MURAL
Suas palavras foram reproduzidas pelo Tuttosport , que depois acrescentou que o mural de Baresi "poderia ser restaurado em suas dimensões atuais ou, talvez, refeito do zero e em tamanho maior, a uma altura que possa evitar novos atos de vandalismo desse tipo, mas que, ao mesmo tempo, o torne ainda mais visível para quem chegar à Piazza Gino Valle. Tudo isso, porém, também terá de passar por um processo de autorizações que não depende tanto do Milan (que está bem disposto a iniciar imediatamente as obras de restauração), mas sim da Vittoria Assicurazioni, que é a proprietária do espaço no qual o mural foi pintado".
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