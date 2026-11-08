Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Diego MoreiraGetty
Gianluca Minchiotti
Traduzido por

Milan, Moreira: "O técnico me pede para defender bastante"

Genoa x Milan
Genoa
Milan
Campeonato Italiano

O português fala após Genoa 1 x 2 Milan

Casa Principal
Disney+ logo

Disney+

✅ É a detentora principal dos direitos, transmitindo a grande maioria dos 380 jogos do campeonato, incluindo os clássicos de maior peso.

✅ As principais partidas (envolvendo clubes como Juventus, Milan e Inter) são exibidas de forma linear nos canais tradicionais da ESPN (ESPN, ESPN 2, ESPN 4) para quem prefere a televisão fechada.

✅ A mesma assinatura Premium te dá acesso à Premier League, LaLiga, Libertadores, NFL, tênis, além de todo o catálogo de filmes e séries da Disney, Marvel e Star.

Preço inicialR$ 62,90 por mês
Jogos Grátis
SportyNet Logo

SportyNet

✅ Graças a uma parceria de sublicenciamento com a ESPN iniciada para esta temporada, a SportyNet adquiriu o direito de transmitir algumas partidas selecionadas por rodada.

✅ Os jogos sublicenciados são transmitidos com imagens e narração em português de forma totalmente gratuita pelo YouTube, sem exigir vínculo com operadoras de TV.

✅ Oferece uma transmissão voltada para o público da internet, com maior interatividade, leitura de chat ao vivo e uma pegada mais descontraída.

Preço inicialR$ 0,00
Próximas partidas
SAS

SAS

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

FRC

Diego Moreira, ponta português do Milan, fala aos microfones da DAZN após a vitória por 2 a 1 no campo do Genoa: "Se, no segundo gol, o passe de Ramos era para mim? Acho que Gonçalo tinha passado para mim, mas Pulisic fez o gol e, por isso, estou muito feliz do mesmo jeito".

Uma boa resposta depois do Ferencvaros: "Treinamos para melhorar esse aspecto. Não podemos jogar bem, depois mal e depois bem de novo. Precisamos encontrar regularidade. Isso leva tempo, mas vamos conseguir. Hoje o Milan mostrou caráter e mostramos que jogamos como o Milan", informa Milannews.it.

  • Moreira prossegue: "O que o técnico me pede? Ele me pede para defender bastante porque sabe que sou capaz e que posso melhorar. Sei que preciso melhorar, mas isso faz parte da minha trajetória".

    Por fim, sobre Cristiano Ronaldo, que deixou a seleção portuguesa: "Acho que ele fez tudo o que podia por Portugal. É uma decisão dele e devemos respeitá-la. Acho que todo o mundo do futebol deve estar feliz por ele e desejo a ele o melhor para o restante da carreira".

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
SAS

SAS

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

GEN

GEN

MIL

MIL

Campeonato Italiano

22 de nov. de 2026

FRC

FRC