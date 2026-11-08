Diego Moreira, ponta português do Milan, fala aos microfones da DAZN após a vitória por 2 a 1 no campo do Genoa: "Se, no segundo gol, o passe de Ramos era para mim? Acho que Gonçalo tinha passado para mim, mas Pulisic fez o gol e, por isso, estou muito feliz do mesmo jeito".
Uma boa resposta depois do Ferencvaros: "Treinamos para melhorar esse aspecto. Não podemos jogar bem, depois mal e depois bem de novo. Precisamos encontrar regularidade. Isso leva tempo, mas vamos conseguir. Hoje o Milan mostrou caráter e mostramos que jogamos como o Milan", informa Milannews.it.