Ainda juntos. Luka Modric está prestes a permanecer no Rossonero também no próximo ano. Segundo o site gianlucadimarzio.com, estas são as últimas horas de reflexão para o craque croata, mas o rumo tomado parece já estar claro: caminha-se a passos largos em direção ao fatídico “sim”. As partes mantiveram contato nessas últimas semanas; o Milan, por meio de Cardinale e Amorim, continuou pressionando, enquanto o ex-jogador do Real Madrid ganhou tempo, mas nunca fechou a porta, mesmo sem a Liga dos Campeões. A aposentadoria, por enquanto, não é uma opção viável; Modric quer continuar jogando e, em Milão, ele e sua família estão muito bem.
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Milan-Modric: tudo indica que ele vai continuar no Rossonero; há otimismo
AMORIM APOSTA EM MODRIC
Para Amorim, Modric não é a primeira opção, nem um titular indiscutível, mas sua presença é indispensável para o crescimento do grupo e para a gestão dos momentos: “Modric é um jogador que queremos manter; conversei com ele duas vezes e não vou me cansar de continuar fazendo isso”, disse ele na coletiva de apresentação. “Ele jogou bem; acho que é um ponto fundamental para nós. Não vou dizer que ele vai jogar todas as partidas, mas queremos contar com ele para a próxima temporada. A diretoria também fez o mesmo; espero tê-lo aqui em breve”.
REDUÇÃO DO SALÁRIO?
Modric está se convencendo a continuar no Milan, mesmo que não venha a ter um papel central. Os termos financeiros do acordo ainda precisam ser definidos, mas o dinheiro certamente não será um problema. É provável que haja uma redução no salário em relação ao ano passado: no verão passado, ele assinou um contrato de um ano no valor de 3,5 milhões de euros líquidos, com um custo total – considerando o valor bruto – de 6,48 milhões de euros.
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