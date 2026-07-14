Milan-Modric: tudo indica que ele vai continuar no Rossonero; há otimismo

Para Amorim, Modric não é a primeira opção, nem um titular indiscutível, mas sua presença é indispensável para o crescimento do grupo e para a gestão dos momentos: “Modric é um jogador que queremos manter; conversei com ele duas vezes e não vou me cansar de continuar fazendo isso”, disse ele na coletiva de apresentação. “Ele jogou bem; acho que é um ponto fundamental para nós. Não vou dizer que ele vai jogar todas as partidas, mas queremos contar com ele para a próxima temporada. A diretoria também fez o mesmo; espero tê-lo aqui em breve”.