Não é só a Roma em Alessio Cacciamani. O ponta nascido em 2007, há tempos na lista de Gasperini e D'Amico, segundo Toro.it entrou na mira do Milan, que avalia seu perfil também para o futuro. O ex-jogador da Juve Stabia, campeão italiano sub-18 com o Torino em 2025, não é inegociável, mas, para deixá-lo sair, Cairo quer que seja pago o preço justo. Nas últimas semanas, o patrono grená disse à proposta de 12 milhões de euros mais 10% sobre uma futura revenda da Roma; para deixá-lo sair, pede 20 milhões de euros.
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Milan interessado em Alessio Cacciamani, do Torino, disputa com a Roma: Alphadjo Cissè no negócio?
A cartada de Cissé para convencer o Torino
Até o fim desta semana, pode chegar a nova proposta da Roma de 15 milhões de euros, mais um percentual sobre uma futura revenda; o Milan está pronto para entrar na disputa e, para ter uma preferência pelo forte jogador de lado, capaz de atuar no meio-campo por toda a faixa ou como ponta de ataque, está pronto para usar a carta Alphadjo Cissè, que o Torino pediu por empréstimo. Nesta janela de transferências, o Milan contratou jogadores caros, talentosos, mas sobretudo estrangeiros; para o futuro, principalmente por uma questão de listas, será preciso aumentar o número de italianos no elenco. E Cacciamani está entre os perfis mais interessantes do futebol made in Italy.
CACCIAMANI QUER JOGAR
A chegada de Fortini, vindo da Fiorentina, na fórmula de empréstimo por um milhão de euros, com opção de compra fixada em 8 milhões e um percentual sobre uma futura revenda, pode empurrar Cacciamani para longe do Torino. Certamente o ponta convocado por Baldini para o amistoso contra a Grécia em julho passado quer jogar com regularidade. Ele não quer interromper seu caminho de crescimento. No ano passado, em sua primeira temporada de fato entre os profissionais, somou 37 partidas na temporada pela Juve Stabia, enriquecidas com dois gols, duas assistências, para um total de 2.630 minutos. Neste ano, quer dar um passo em sua carreira, tornar-se também uma opção confiável para a seleção da Itália. Seja Roma ou Milan, ele não quer passar um ano vendo os outros jogarem.
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