A chegada de Fortini, vindo da Fiorentina, na fórmula de empréstimo por um milhão de euros, com opção de compra fixada em 8 milhões e um percentual sobre uma futura revenda, pode empurrar Cacciamani para longe do Torino. Certamente o ponta convocado por Baldini para o amistoso contra a Grécia em julho passado quer jogar com regularidade. Ele não quer interromper seu caminho de crescimento. No ano passado, em sua primeira temporada de fato entre os profissionais, somou 37 partidas na temporada pela Juve Stabia, enriquecidas com dois gols, duas assistências, para um total de 2.630 minutos. Neste ano, quer dar um passo em sua carreira, tornar-se também uma opção confiável para a seleção da Itália. Seja Roma ou Milan, ele não quer passar um ano vendo os outros jogarem.