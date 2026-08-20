Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Cacciamani ItalyGetty Images

Traduzido por

Milan interessado em Alessio Cacciamani, do Torino, disputa com a Roma: Alphadjo Cissè no negócio?

Mercado da bola
Milan
Torino
Roma
A. Cacciamani

Também há o Milan na corrida pelo ponta do Torino, no ano passado na Juve Stabia.

Não é só a Roma em Alessio Cacciamani. O ponta nascido em 2007, há tempos na lista de Gasperini e D'Amico, segundo Toro.it entrou na mira do Milan, que avalia seu perfil também para o futuro. O ex-jogador da Juve Stabia, campeão italiano sub-18 com o Torino em 2025, não é inegociável, mas, para deixá-lo sair, Cairo quer que seja pago o preço justo. Nas últimas semanas, o patrono grená disse à proposta de 12 milhões de euros mais 10% sobre uma futura revenda da Roma; para deixá-lo sair, pede 20 milhões de euros.

  • A cartada de Cissé para convencer o Torino

    Até o fim desta semana, pode chegar a nova proposta da Roma de 15 milhões de euros, mais um percentual sobre uma futura revenda; o Milan está pronto para entrar na disputa e, para ter uma preferência pelo forte jogador de lado, capaz de atuar no meio-campo por toda a faixa ou como ponta de ataque, está pronto para usar a carta Alphadjo Cissè, que o Torino pediu por empréstimo. Nesta janela de transferências, o Milan contratou jogadores caros, talentosos, mas sobretudo estrangeiros; para o futuro, principalmente por uma questão de listas, será preciso aumentar o número de italianos no elenco. E Cacciamani está entre os perfis mais interessantes do futebol made in Italy.


    • Publicidade

  • CACCIAMANI QUER JOGAR

    A chegada de Fortini, vindo da Fiorentina, na fórmula de empréstimo por um milhão de euros, com opção de compra fixada em 8 milhões e um percentual sobre uma futura revenda, pode empurrar Cacciamani para longe do Torino. Certamente o ponta convocado por Baldini para o amistoso contra a Grécia em julho passado quer jogar com regularidade. Ele não quer interromper seu caminho de crescimento. No ano passado, em sua primeira temporada de fato entre os profissionais, somou 37 partidas na temporada pela Juve Stabia, enriquecidas com dois gols, duas assistências, para um total de 2.630 minutos. Neste ano, quer dar um passo em sua carreira, tornar-se também uma opção confiável para a seleção da Itália. Seja Roma ou Milan, ele não quer passar um ano vendo os outros jogarem.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google