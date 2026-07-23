A chegada de Cardinale, às 9h, a Milanello deu início a um dia muito intenso, especialmente no que diz respeito ao mercado de transferências. O dono do AC Milan ficou muito tempo reunido com Ruben Amorim para fazer um ponto da situação bastante aprofundado, também à luz destas primeiras duas semanas de trabalho em Milanello. O técnico português reiterou a necessidade de voltar a intervir no setor defensivo, tendo em conta que Fikayo Tomori vai certamente deixar o clube nesta janela de mercado porque não entra nos seus planos.
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Milan: Inácio continua a ser o preferido de Amorim para reforçar a defesa; eis as alternativas
Inácio é o preferido
Que o do Milan não será um mercado a preços de saldo já é, desde já, bastante claro. Depois de ter resolvido à pressa a questão do ponta de lança, com a caríssima contratação de Gonçalo Ramos, o Milan tem agora de se preocupar com a defesa, setor no qual Amorim quereria duas entradas. A primeira chegou com o espanhol Gila, enquanto para a segunda é provável que se fale português: Inacio continua a ser o preferido do novo técnico do Milan.
O investimento previsível em Inacio deverá rondar os 35 milhões, se o Sporting de Lisboa o permitir. É claramente evidente que será necessário garantir algum encaixe importante. Leao, nesse sentido, continua em aberto e é o principal candidato a deixar o grupo.
AS ALTERNATIVAS
O Milan também falou com Mendes sobre a situação de Tiago Gabriel: o defesa do Lecce agrada também ao Napoli e custa cerca de 25 milhões de euros. Pode tornar-se uma opção. Nos últimos dias, foi proposto ao Milan o defesa colombiano Lucumi que tem uma promessa do Bologna válida para esta janela de transferências: pode sair por 26/27 milhões de euros. Mais distantes estão as opções que levam aos defesas da Udinese Kristensen e Solet.
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