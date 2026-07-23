Milan: Inácio continua a ser o preferido de Amorim para reforçar a defesa; eis as alternativas

Que o do Milan não será um mercado a preços de saldo já é, desde já, bastante claro. Depois de ter resolvido à pressa a questão do ponta de lança, com a caríssima contratação de Gonçalo Ramos, o Milan tem agora de se preocupar com a defesa, setor no qual Amorim quereria duas entradas. A primeira chegou com o espanhol Gila, enquanto para a segunda é provável que se fale português: Inacio continua a ser o preferido do novo técnico do Milan.





O investimento previsível em Inacio deverá rondar os 35 milhões, se o Sporting de Lisboa o permitir. É claramente evidente que será necessário garantir algum encaixe importante. Leao, nesse sentido, continua em aberto e é o principal candidato a deixar o grupo.