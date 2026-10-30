Milan, Ibrahimovic também está em Milanello com Cardinale para o clássico

Próximas partidas MIL Campeonato Italiano 15:45 INT Assistir

Milan e Inter vivem dias intensos e empolgantes, carregados de emoção, mas também, inevitavelmente, de tensão. Primeiro, a rodada do meio de semana, que teve resultados opostos para as duas equipes. Depois, o novo Generali Stadium, que ganhará forma em parceria até a temporada 2031-2032 e foi apresentado em conjunto em Milão. E, agora, a aproximação de um clássico que, sobretudo para o Milan, já representa um possível ponto de virada na temporada.

O jogo Milan-Inter, marcado para amanhã, sábado, 31 de outubro, a partir das 20h45, em San Siro, pode permitir a Ruben Amorim reduzir novamente a distância para a Inter a quatro pontos, ou pode deixar o Milan até dez pontos atrás após "apenas" dez rodadas. Não há margem para erros. Nesse contexto, chama a atenção a presença da cúpula em peso em Milanello, onde, além de Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic também voltou a ser visto.