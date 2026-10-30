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cm grafica ibrahimovic milancalciomercato.com
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Milan, Ibrahimovic também está em Milanello com Cardinale para o clássico

Milan
Z. Ibrahimovic
Campeonato Italiano
Milan x Inter de Milão
Inter de Milão

O ex-atacante voltou a aparecer junto à equipe do Milan antes do grande jogo contra a Inter.

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31 de out. de 2026

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Milan e Inter vivem dias intensos e empolgantes, carregados de emoção, mas também, inevitavelmente, de tensão. Primeiro, a rodada do meio de semana, que teve resultados opostos para as duas equipes. Depois, o novo Generali Stadium, que ganhará forma em parceria até a temporada 2031-2032 e foi apresentado em conjunto em Milão. E, agora, a aproximação de um clássico que, sobretudo para o Milan, já representa um possível ponto de virada na temporada.

O jogo Milan-Inter, marcado para amanhã, sábado, 31 de outubro, a partir das 20h45, em San Siro, pode permitir a Ruben Amorim reduzir novamente a distância para a Inter a quatro pontos, ou pode deixar o Milan até dez pontos atrás após "apenas" dez rodadas. Não há margem para erros. Nesse contexto, chama a atenção a presença da cúpula em peso em Milanello, onde, além de Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic também voltou a ser visto.

  • IBRAHIMOVIC AO LADO DO TIME

    Segundo a Sky Sport, Zlatan Ibrahimovic, consultor sênior do fundo RedBird Capitals para o Milan, fez questão de demonstrar seu apoio à equipe e ao proprietário Gerry Cardinale após comparecer ao Castelo Sforzesco para a apresentação do novo estádio. Os dois chegaram a Milanello durante a manhã e acompanharam à beira do campo o treino de ajustes finais, que antecederá a entrevista coletiva de Ruben Amorim para apresentar a partida.

  • RABIOT, GILA E MOREIRA RECUPERADOS

    Para Amorim, além da proximidade dos proprietários, chegaram outras boas notícias do departamento médico. Embora ainda não estejam em plena forma, Adrien Rabiot, Mario Gila e Diego Moreira já devem ter superado seus respectivos problemas físicos, que também os tiraram da partida contra o Bologna, e poderão ser utilizados pelo treinador português desde o início ou ao longo do jogo.

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