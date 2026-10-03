Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Yasin Ayari Sweden 2026 World CupGetty
Simone Gervasio
Traduzido por

Milan gosta de Ayari para o pós-Modric: quem é, quanto custa e como joga o meio-campista de Brighton e Suécia

Milan
Mercado da bola
Campeonato Italiano
Premier League
Y. Ayari
Brighton

O Milan já olha para o futuro no meio-campo. Com um Modric que caminha para a aposentadoria, um Loftus-Cheek já de saída e um Jashari que segue sem convencer totalmente, o Milan pensa no próximo regista a quem confiar as chaves do seu meio-campo.


Enquanto aguarda para entender as perspectivas de Comotto – sobre quem, de qualquer forma, Ruben Amorim deposita confiança –, em Milanello são estudados vários perfis, embora haja um que tenha se destacado da concorrência e seja o verdadeiro sonho para os próximos anos. Como informa o Tuttosport, o nome certo para o clube seria Yasin Ayari, meio-campista nascido em 2003 do Brighton e da seleção sueca.


  • O Milan segue o sueco há dois anos. Na primavera de 2025, o então responsável pela área de scouting, Geoffrey Moncada, o tinha no alto da lista de alvos. Hoje, o meio-campista do Brighton é uma verdadeira estrela, como ficou demonstrado por suas ótimas atuações nas recentes Copas do Mundo e por suas últimas temporadas com os Seagulls.


    Vindo de uma temporada de destaque na Premier League, com 32 jogos, 4 gols e 3 assistências, ele já marcou 2 gols neste início de temporada entre clube e seleção. Aos 22 anos, agrada por sua versatilidade: pode jogar como volante, armador e meio-campista central, mas também como meia-atacante. Aliando grande capacidade de corrida e cobertura de campo a passes longos precisos e ótima gestão da bola. Além disso, tem um grande chute e é um perigo constante para os adversários quando se aproxima da área.


    Sua situação contratual é interessante. Ele tem contrato até 2027 com o Brighton , que, porém, tem uma opção unilateral para estender o acordo até 2028, o que mantém alta a avaliação do meio-campista que, segundo o Tuttosport, supera os 40 milhões de euros. Além do Milan, vários clubes europeus o acompanham, incluindo a Roma.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Brighton crest
Brighton
BHA
Campeonato Italiano
Sassuolo crest
Sassuolo
SAS
Milan crest
Milan
MIL