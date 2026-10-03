Milan gosta de Ayari para o pós-Modric: quem é, quanto custa e como joga o meio-campista de Brighton e Suécia

O Milan segue o sueco há dois anos. Na primavera de 2025, o então responsável pela área de scouting, Geoffrey Moncada, o tinha no alto da lista de alvos. Hoje, o meio-campista do Brighton é uma verdadeira estrela, como ficou demonstrado por suas ótimas atuações nas recentes Copas do Mundo e por suas últimas temporadas com os Seagulls.





Vindo de uma temporada de destaque na Premier League, com 32 jogos, 4 gols e 3 assistências, ele já marcou 2 gols neste início de temporada entre clube e seleção. Aos 22 anos, agrada por sua versatilidade: pode jogar como volante, armador e meio-campista central, mas também como meia-atacante. Aliando grande capacidade de corrida e cobertura de campo a passes longos precisos e ótima gestão da bola. Além disso, tem um grande chute e é um perigo constante para os adversários quando se aproxima da área.





Sua situação contratual é interessante. Ele tem contrato até 2027 com o Brighton , que, porém, tem uma opção unilateral para estender o acordo até 2028, o que mantém alta a avaliação do meio-campista que, segundo o Tuttosport, supera os 40 milhões de euros. Além do Milan, vários clubes europeus o acompanham, incluindo a Roma.