Milan gosta de Ayari para o pós-Modric: quem é, quanto custa e como joga o meio-campista de Brighton e Suécia

O Milan já olha para o futuro no meio-campo. Com um Modric que caminha para a aposentadoria, um Loftus-Cheek já de saída e um Jashari que segue sem convencer totalmente, o Milan pensa no próximo regista a quem confiar as chaves do seu meio-campo.
Enquanto aguarda para entender as perspectivas de Comotto – sobre quem, de qualquer forma, Ruben Amorim deposita confiança –, em Milanello são estudados vários perfis, embora haja um que tenha se destacado da concorrência e seja o verdadeiro sonho para os próximos anos. Como informa o Tuttosport, o nome certo para o clube seria Yasin Ayari, meio-campista nascido em 2003 do Brighton e da seleção sueca.