Mario Gila volta a Milão e não acompanhará a equipe a Jacarta. A Gazzetta dello Sport informa que o problema na coxa, sofrido contra o Celtic em 25 de julho, ainda não foi superado e, portanto, ele não entraria em campo no sábado, dia 8, contra o Celtic. A versão online do jornal informa que o zagueiro espanhol é aguardado de volta ao grupo na próxima semana: se for assim, então ele terá ficado fora por mais de duas semanas, com o Milan tendo comunicado anteriormente que os exames não haviam apontado nenhuma lesão.
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Milan: Gila volta a Milão para se recuperar da lesão; com ele, Kostic por opção técnica
Kostic por opção técnica
Gila vai trabalhar em Milanello, já que em Jacarta, entre pré-jogo, treino de apronto e viagem, não seria o ideal. Ele continuará com seu programa de trabalho personalizado até o retorno da equipe da turnê: nesse momento, deveria, o uso do condicional é sempre obrigatório, voltar a trabalhar com o restante do grupo. Junto com Gila, voltaram à Itália, por escolha técnica, Guarnier, Borsani, Kostić e Ossola.
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