Mario Gila volta a Milão e não acompanhará a equipe a Jacarta. A Gazzetta dello Sport informa que o problema na coxa, sofrido contra o Celtic em 25 de julho, ainda não foi superado e, portanto, ele não entraria em campo no sábado, dia 8, contra o Celtic. A versão online do jornal informa que o zagueiro espanhol é aguardado de volta ao grupo na próxima semana: se for assim, então ele terá ficado fora por mais de duas semanas, com o Milan tendo comunicado anteriormente que os exames não haviam apontado nenhuma lesão.