Até o momento, não foram divulgados prazos oficiais para a recuperação de Matteo Gabbia. O comprometimento parcial do tendão exige uma avaliação mais aprofundada antes que seja possível fazer uma previsão confiável sobre seu retorno aos gramados. O Milan terá, portanto, de aguardar o parecer do especialista para avaliar a extensão do processo de reabilitação e saber quando o zagueiro poderá voltar a ficar à disposição de Amorim.







