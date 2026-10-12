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US Sassuolo v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
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Milan: Gabbia sofre lesão no músculo flexor, com envolvimento do tendão, e volta em 2027

Milan

Péssimas notícias para o Milan, que terá de lidar com a lesão de Matteo Gabbia. Os exames complementares aos quais o zagueiro do Milan foi submetido hoje apontaram uma lesão no músculo flexor da coxa esquerda, com comprometimento parcial do tendão. O problema físico exigirá novas avaliações para definir com precisão o processo de recuperação.



  • A CONSULTA E OS PRAZOS

    O capitão do Milan sofreu um problema muscular na coxa esquerda: os exames revelaram uma lesão com comprometimento parcial do tendão, e será necessária uma consulta com um especialista para definir o plano de tratamento. Portanto, será necessário aguardar essa etapa antes de conhecer as orientações para o tratamento e ter um quadro mais claro sobre como será a recuperação e quanto tempo ela levará.


  • A CONSULTA COM UM ESPECIALISTA

    Até o momento, não foram divulgados prazos oficiais para a recuperação de Matteo Gabbia. O comprometimento parcial do tendão exige uma avaliação mais aprofundada antes que seja possível fazer uma previsão confiável sobre seu retorno aos gramados. O Milan terá, portanto, de aguardar o parecer do especialista para avaliar a extensão do processo de reabilitação e saber quando o zagueiro poderá voltar a ficar à disposição de Amorim.



  • O COMUNICADO

    Confira o comunicado do Milan: "Matteo Gabbia foi submetido, nesta tarde, a exames complementares que identificaram uma lesão no músculo flexor da coxa esquerda, com comprometimento parcial do tendão. O jogador passará por uma consulta com um especialista nos próximos dias para definir o tratamento mais adequado".

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  • O RETORNO

    A consulta com o especialista determinará se Gabbia precisará passar por uma cirurgia ou se também será possível adotar um tratamento conservador. O fato é que o ano de 2026 do zagueiro do Milan acabou: o retorno está previsto para 2027.

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