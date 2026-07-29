A aventura de Fofana no Milan, até aqui, foi um verdadeiro parque de diversões de emoções: na primeira temporada, o rendimento foi bom, com o auge da vitória da Supercopa da Itália na final contra a Inter, enquanto na passada o francês não foi capaz de apresentar atuações de nível com continuidade. Na esteira de um fim complicado, veio a decisão, acordada entre a comissão técnica e a diretoria, de abrir espaço para uma transferência nesta janela de mercado. Youssouf tomou consciência de que sua posição dentro do clube se enfraqueceu e está tentando se rebelar, esportivamente falando, contra essa condição.