A aventura de Fofana no Milan, até aqui, foi um verdadeiro parque de diversões de emoções: na primeira temporada, o rendimento foi bom, com o auge da vitória da Supercopa da Itália na final contra a Inter, enquanto na passada o francês não foi capaz de apresentar atuações de nível com continuidade. Na esteira de um fim complicado, veio a decisão, acordada entre a comissão técnica e a diretoria, de abrir espaço para uma transferência nesta janela de mercado. Youssouf tomou consciência de que sua posição dentro do clube se enfraqueceu e está tentando se rebelar, esportivamente falando, contra essa condição.
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Milan: Fofana em conversa com Amorim; da função às duas exigências no mercado, eis o que vaza sobre o futuro
Questão de posição
As considerações feitas pelo Milan sobre Fofana são mais de oportunidade, porque do ponto de vista das características o jogo do francês poderia evoluir nas ideias de Amorim. E é justamente nesse aspecto que o ex-Monaco pretende insistir, a começar pela função: o camisa 19 quer jogar como volante no meio-campo de dois que representa suas origens e também sua zona de conforto. Desde que chegou ao Milan, Fofana quase nunca jogou na sua posição ideal, mas sempre como meio-campista de chegada, com exceção de um período com Fonseca.
CONVERSA COM AMORIM
Nesta fase da preparação, Amorim estabeleceu como objetivo conhecer a fundo seus jogadores, tanto do ponto de vista técnico quanto do perfil pessoal. Com várias conversas individuais para fortalecer a estratégia: Gila é certamente o mais acionado, mas nos últimos dias o técnico português também se deteve em uma longa conversa com Fofana: o meio-campista francês, entre os muitos temas abordados, reiterou que sua prioridade segue sendo permanecer no Milan para mostrar que pode ser uma peça importante da engrenagem.
DUAS EXIGÊNCIAS
No momento, o mercado em torno de Fofana indica um mar tranquilo, com apenas dois navegantes à espera de atracar no porto. O Crystal Palace está fortemente interessado e fez os primeiros contatos, mas o Everton também demonstrou um certo tipo de interesse. Nada particularmente concreto, mas seguem sendo duas possibilidades. O Milan o avalia entre 15 e 20 milhões e decidirá em breve se vai trabalhar na venda ou se vai direcionar as atenções para outros meio-campistas (Ricci é o indicado, nota do redator).
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