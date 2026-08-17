Moreira nasceu em Liège, onde na época seu pai, o ex-jogador da seleção da Guiné-Bissau Almami Moreira, atuava como jogador do Standard Liège. Com dupla cidadania belga e portuguesa, apesar de poder defender tanto a Guiné-Bissau quanto a Alemanha, decidiu representar a seleção da Bélgica, depois de ter jogado por Portugal Sub-21. Pelo lado materno, é neto de Helmut Graf, ex-jogador austríaco que atuou no clube de 1976 a 1982. Formado nas categorias de base do Standard Liège, passou por Benfica e Chelsea, além do Lyon, antes de ir para o Strasbourg, justamente em sinergia com os Blues. Há duas semanas, enquanto estava de férias, treinou com a camisa do Milan, um indício do que depois seria o seu futuro.