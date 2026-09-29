O Milan voltou aos treinamentos depois de desfrutar de uma semana de folga para recarregar as energias tendo em vista a maratona que espera o clube no mês de outubro, com 7 partidas oficiais em 31 dias. Amorim precisa lidar com uma notícia decididamente negativa: Saelemakers sofreu uma lesão no tornozelo durante a sessão de hoje.
Milan, duro golpe com Saelemaekers para Amorim: exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão
Exames instrumentais
Segundo o que apurou a nossa redação, nas próximas horas Alexis Salelemakers será submetido a exames de imagem para entender a gravidade da entorse no tornozelo. Assim que houver o laudo médico com o professor Mazzoni, será definido o processo de reabilitação do ex-Roma, que havia permanecido em Milanello trabalhando, já que o novo técnico da Bélgica Van Bommel havia preferido testar outros jogadores nesta janela de partidas válidas pela Nations League.
Má notícia para Amorim
A lesão de Saelemekers é certamente uma péssima notícia para Amorim, que queria trabalhar intensamente nesta pausa com o belga para aumentar o nível de entendimento no novo papel que pensou para ele: o de meia-atacante pela esquerda. A boa atuação contra o Lecce havia aumentado a convicção do técnico português, que agora cruza os dedos na esperança de um retorno rápido de Alexis aos gramados.
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