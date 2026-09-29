Milan, duro golpe com Saelemaekers para Amorim: exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão

Segundo o que apurou a nossa redação, nas próximas horas Alexis Salelemakers será submetido a exames de imagem para entender a gravidade da entorse no tornozelo. Assim que houver o laudo médico com o professor Mazzoni, será definido o processo de reabilitação do ex-Roma, que havia permanecido em Milanello trabalhando, já que o novo técnico da Bélgica Van Bommel havia preferido testar outros jogadores nesta janela de partidas válidas pela Nations League.