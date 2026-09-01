No último 13 de agosto, o Milan, após uma reunião entre Amorim, Cardinale e o grupo de trabalho do mercado, decidiu excluir do elenco cinco jogadores: Odogu, Nkunku, Gimenez, Fofana e Tomori. Este último, 17 dias depois, será reintegrado ao elenco depois de o técnico português, provocado em entrevista coletiva, ter descartado voltar atrás em uma decisão tomada também por questões de lista, segundo informou a Sky Sport.
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Milan, decisão surpreendente: Tomori é reintegrado ao elenco após duas semanas de treinos separados
NÃO ÀS OFERTAS
Fikayo Tomori, já no passado recente, sempre recusou todas as ofertas para permanecer no Milan. Isso já havia acontecido em janeiro de 2025, quando estava tudo acertado para a transferência ao Tottenham. Apesar da decisão do clube de excluí-lo do projeto, usando também mão firme, concretizada com treinamentos de forma individual, o ex-Chelsea devolveu ao remetente toda proposta, como a do Fulham, que pressionou bastante no dia 1º de setembro. Neste momento, o zagueiro está em Londres com seus agentes porque foi dispensado do treino pelo Milan por razões de mercado.
Volta ao elenco
A lesão de Gabbia, que vai ficar fora por pelo menos duas semanas, e a dificuldade de chegar a um novo defensor nas últimas 48 horas levaram o Milan a tomar a decisão de reintegrar Tomori. Resta entender se é uma escolha pro forma para evitar ações por assédio moral por parte do jogador ou se ele será incluído na lista e utilizado em partidas oficiais pelo técnico Amorim.
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