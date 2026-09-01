Milan, decisão surpreendente: Tomori é reintegrado ao elenco após duas semanas de treinos separados

Fikayo Tomori, já no passado recente, sempre recusou todas as ofertas para permanecer no Milan. Isso já havia acontecido em janeiro de 2025, quando estava tudo acertado para a transferência ao Tottenham. Apesar da decisão do clube de excluí-lo do projeto, usando também mão firme, concretizada com treinamentos de forma individual, o ex-Chelsea devolveu ao remetente toda proposta, como a do Fulham, que pressionou bastante no dia 1º de setembro. Neste momento, o zagueiro está em Londres com seus agentes porque foi dispensado do treino pelo Milan por razões de mercado.