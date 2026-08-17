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Milan: David Odogu vai para a França e assina com o Toulouse

Milan
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David Odogu deixa o Milan. Como escreve a La Gazzetta dello Sport, o zagueiro alemão nascido em 2006 assinará nas próximas horas com o Toulouse, outro clube controlado pela RedBird. Para o ex-Wolfsburg, esfuma-se a hipótese de seguir para a Alemanha, onde agradava a Mainz e Colônia. No próximo ano, jogará na Ligue 1.

  • Segunda opção do Milan

    Odogu, que chegou no ano passado por 7 milhões de euros mais 3 em bônus, se transfere por empréstimo sem opção de compra. No ano passado, com Allegri no comando, jogou apenas 16'.

    • Publicidade

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