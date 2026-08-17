Milan: David Odogu vai para a França e assina com o Toulouse

David Odogu deixa o Milan. Como escreve a La Gazzetta dello Sport, o zagueiro alemão nascido em 2006 assinará nas próximas horas com o Toulouse, outro clube controlado pela RedBird. Para o ex-Wolfsburg, esfuma-se a hipótese de seguir para a Alemanha, onde agradava a Mainz e Colônia. No próximo ano, jogará na Ligue 1.