No início, a contratação do jogador nascido em 2006 estava planeada para reforçar as fileiras do Milan Futuro de Sergio Navarro, mas a direção está a avaliar a possibilidade de o integrar desde já na equipa principal, como noticiou a Gazzetta dello Sport. O objetivo é fazê-lo crescer à sombra de Pavlović, a quem se assemelha muito pelas características, tornando-o o seu substituto no plantel, para depois completar a defesa com a contratação de outro central.