Depois das chegadas em sequência de Goncalo Ramos e Mario Gila, o Milan volta a mexer no mercado: desta vez trata-se de Sankhoun Diawara, defesa-central do Troyes, com quem na última temporada somou 14 jogos (num total de 1.048 minutos em campo) na Ligue 2.
Traduzido por
Milan contratou o defesa Diawara, nascido em 2006, ao Troyes: é o substituto de Pavlovic
O substituto de Pavlovic
No início, a contratação do jogador nascido em 2006 estava planeada para reforçar as fileiras do Milan Futuro de Sergio Navarro, mas a direção está a avaliar a possibilidade de o integrar desde já na equipa principal, como noticiou a Gazzetta dello Sport. O objetivo é fazê-lo crescer à sombra de Pavlović, a quem se assemelha muito pelas características, tornando-o o seu substituto no plantel, para depois completar a defesa com a contratação de outro central.
O CUSTO
Alto, forte fisicamente, canhoto e muito habilidoso na fase de construção, o jogador de 20 anos é um dos melhores talentos do futebol francês, com várias aparições na seleção francesa Bleus Sub-19. O valor total da operação deverá rondar os três milhões de euros. Decisiva foi a vontade do jogador, que optou por descartar a proposta do Glasgow Rangers para abraçar o projeto do AC Milan.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.