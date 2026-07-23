Milan contrata o defesa Diawara, nascido em 2006, ao Troyes: é o substituto de Pavlovic

Inicialmente, a contratação do jogador nascido em 2006 estava planeada para reforçar as fileiras do Milan Futuro de Sergio Navarro, mas a direção está a avaliar a possibilidade de integrá-lo de imediato na equipa principal, como informou a Gazzetta dello Sport. O objetivo é fazê-lo crescer à sombra de Pavlović, com quem se parece muito pelas suas características, tornando-o a sua alternativa no plantel, para depois completar a defesa com a contratação de outro central.