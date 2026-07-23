Depois das chegadas em sequência de Goncalo Ramos e Mario Gila, o Milan fecha mais um reforço no mercado: desta vez trata-se de Sankhoun Diawara, defesa-central do Troyes, clube pelo qual na última temporada somou 14 jogos (num total de 1.048 minutos em campo) na Ligue 2.
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Milan contrata o defesa Diawara, nascido em 2006, ao Troyes: é o substituto de Pavlovic
O substituto de Pavlovic
Inicialmente, a contratação do jogador nascido em 2006 estava planeada para reforçar as fileiras do Milan Futuro de Sergio Navarro, mas a direção está a avaliar a possibilidade de integrá-lo de imediato na equipa principal, como informou a Gazzetta dello Sport. O objetivo é fazê-lo crescer à sombra de Pavlović, com quem se parece muito pelas suas características, tornando-o a sua alternativa no plantel, para depois completar a defesa com a contratação de outro central.
O CUSTO
Alto, forte fisicamente, canhoto e muito habilidoso na fase de construção, o jovem de 20 anos é uma das melhores promessas do futebol francês, com várias presenças na seleção francesa Bleus Sub-19. O valor total da operação deverá rondar os três milhões de euros. Decisiva foi a vontade do jogador, que optou por recusar a oferta do Glasgow Rangers para abraçar o projeto do AC Milan.
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