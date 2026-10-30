Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FBL-POR-LIGA-CASA PIA-PORTOAFP
Traduzido por

Milan, como Gimenez está se saindo no Porto? As escolhas de Farioli, os gols e o que pode mudar em janeiro

Milan
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT

Santiago Gimenez foi decisivo na noite de quarta-feira na vitória do Porto sobre o Académico Viseu. Ele converteu um pênalti com perfeição em uma partida fechada e travada taticamente. Para o Bebote, talvez este seja o melhor momento dos últimos dois anos.

Satisfeito

também ficou o técnico do Porto, Francesco Farioli, que comentou a atuação do ex-atacante do Milan à Sport TV após a partida: "Foi muito importante ter esta partida para dar minutos aos jogadores que chegaram tarde. Vimos Santi Gimenez jogar 90 minutos, o que era um objetivo. Ele foi muito bem. Fofana também, que nunca havia sido titular. Houve muitas coisas positivas."

  • ÓTIMOS NÚMEROS EM RELAÇÃO AOS MINUTOS JOGADOS

    Até agora, Gimenez marcou dois gols em 6 jogos oficiais pelo Porto . Pelo Milan, havia marcado 7 gols em 37 partidas, além de dar 6 assistências. Com os campeões de Portugal, disputou apenas 173 minutos, uma média de um gol a cada 87 minutos. À primeira vista, a passagem do jogador da seleção mexicana pelo Porto parece estar indo muito bem, mas o pouco tempo de jogo até aqui chama ainda mais atenção.

  • GESTÃO CRITICADA

    As críticas que Gimenez recebeu por decidir atender à convocação do México durante a pausa para as seleções, entre o fim de setembro e o início de outubro, pesam na avaliação inicial de sua passagem pelo Porto. Na avaliação do clube português, o atacante deveria ter permanecido no Porto para trabalhar com a comissão técnica, já que ainda está atrasado na preparação física após passar um verão conturbado fora do elenco do Milan.

  • REFLEXÕES PARA JANEIRO

    O gol marcado contra o Académico Viseu na Copa de Portugal pode representar um novo começo, um ponto de virada. Gimenez precisa ganhar pontos porque, no momento, está atrás de Samu e Andrè Silva na hierarquia do ataque do técnico Farioli. Se não conseguir, Milan e Porto abririam conversas sobre as oportunidades que o mercado de janeiro oferecerá. Gimenez se transferiu do Milan para o Porto no verão passado por empréstimo sem custos, com opção de compra que pode se tornar obrigatória caso determinadas condições sejam cumpridas.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

31 de out. de 2026

INT

INT