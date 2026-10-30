Milan, como Gimenez está se saindo no Porto? As escolhas de Farioli, os gols e o que pode mudar em janeiro

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Santiago Gimenez foi decisivo na noite de quarta-feira na vitória do Porto sobre o Académico Viseu. Ele converteu um pênalti com perfeição em uma partida fechada e travada taticamente. Para o Bebote, talvez este seja o melhor momento dos últimos dois anos.

Satisfeito

também ficou o técnico do Porto, Francesco Farioli, que comentou a atuação do ex-atacante do Milan à Sport TV após a partida: "Foi muito importante ter esta partida para dar minutos aos jogadores que chegaram tarde. Vimos Santi Gimenez jogar 90 minutos, o que era um objetivo. Ele foi muito bem. Fofana também, que nunca havia sido titular. Houve muitas coisas positivas."