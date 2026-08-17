Milan-Como: contatos diretos por Ricci

Não é só a investida por Moise Kean no Como. O clube de Cesc Fabregas está tentando fechar os últimos reforços para dar ao técnico espanhol um elenco hipercompetitivo e pronto tanto para se confirmar no campeonato quanto para fazer bonito na Champions League.
O centroavante é obviamente a prioridade, e o atacante italiano da Fiorentina representa uma possibilidade concreta, mas também e sobretudo por uma questão de listas europeias, o nome de Samuele Ricci volta à tona, jogador que não está oficialmente de saída do Milan, mas pode sair.