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Emanuele Tramacere

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Milan-Como: contatos diretos por Ricci

Milan
Como
Campeonato Italiano
S. Ricci

O meio-campista italiano está na mira de Fàbregas

Não é só a investida por Moise Kean no Como. O clube de Cesc Fabregas está tentando fechar os últimos reforços para dar ao técnico espanhol um elenco hipercompetitivo e pronto tanto para se confirmar no campeonato quanto para fazer bonito na Champions League.

O centroavante é obviamente a prioridade, e o atacante italiano da Fiorentina representa uma possibilidade concreta, mas também e sobretudo por uma questão de listas europeias, o nome de Samuele Ricci volta à tona, jogador que não está oficialmente de saída do Milan, mas pode sair.


  • Não é a primeira escolha, Ricci pensa nisso

    Ruben Amorim não o incluiu entre os dispensáveis de seu atual trabalho, mas certamente Ricci larga atrás de Modric, Rabiot, Jashari e, obviamente, Loftus-Cheek, à espera de que ainda possa chegar mais alguma coisa do mercado.

    O ex-Empoli e Torino sabe bem que não impressionou em sua primeira temporada no Milan e, consequentemente, não gostaria de se despedir deixando o sonho de vestir a camisa do time para o qual torce desde criança depois de apenas 1 ano e sem resultados. Hoje, porém, começou a considerar a hipótese de uma transferência para um clube como o Como, que faz os jovens jogarem e também os valoriza em nível internacional.

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  • CONTATOS

    E, no dia de hoje, graças ao trabalho de intermediação do agente de Ricci, que tem ótima relação com o clube de Como, houve novos contatos diretos entre as partes. O Milan não fechou as portas para a possibilidade de uma saída, mas há apenas um ano pagou cerca de 23 milhões de euros ao Torino por ele e não pode nem quer vendê-lo a preço de banana.

    Para o Como, como dito, ele também pode ser importante pensando na composição das listas da Uefa, nas quais os jogadores formados na Itália (Kean também é, assim como Liberali, que já é do Como) podem ocupar uma vaga à parte na lista final.

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