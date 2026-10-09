O primeiro reforço do Milan para a próxima temporada já tem nome e sobrenome: Zachary Athekame. Nascido em 2004, ele vive o momento mais empolgante de sua ainda jovem carreira: o começo no Lyon foi em ritmo acelerado, com nada menos que dois gols e duas assistências nas cinco primeiras partidas disputadas na Ligue 1. Fonseca está lhe dando ampla confiança, e ele vem correspondendo muito bem, a ponto de também merecer a convocação para a seleção principal da Suíça: duas assistências na estreia como titular, para não fugir à regra.





Amorim havia escolhido emprestá-lo, sem opção de compra, porque vê em Athekame potencial, mas mais como lateral em uma defesa de 4 do que como ala no 3-4-2-1. A decisão também foi influenciada pela necessidade de ter um elenco mais enxuto e de dar ao ex-Young Boys a possibilidade de jogar com mais continuidade. Em julho, ele voltará a ser jogador do Milan.