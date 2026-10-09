Um aperitivo disso já havia sido visto na última rodada do campeonato contra o Lecce, em 20 de setembro passado. Parece que se passou uma vida, mas o projeto de uma defesa com quatro jogadores na fase de primeira construção está ganhando cada vez mais força, tanto que Amorim trabalhou determinados conceitos durante esta pausa. O ponto focal é Gila, que, como zagueiro pela direita, se abre alguns metros e se torna o lateral-direito da equipe, com a tarefa de atacar as linhas adversárias com suas incursões centrais e começar a criar jogo, verticalizando a jogada para o atacante. Uma nova filosofia que poderia influenciar, caso obtenha os resultados esperados, também as próximas escolhas no mercado.
Milan com a defesa de 4? Os nomes no radar para a função de lateral
VOLTA ATHEKAME
O primeiro reforço do Milan para a próxima temporada já tem nome e sobrenome: Zachary Athekame. Nascido em 2004, ele vive o momento mais empolgante de sua ainda jovem carreira: o começo no Lyon foi em ritmo acelerado, com nada menos que dois gols e duas assistências nas cinco primeiras partidas disputadas na Ligue 1. Fonseca está lhe dando ampla confiança, e ele vem correspondendo muito bem, a ponto de também merecer a convocação para a seleção principal da Suíça: duas assistências na estreia como titular, para não fugir à regra.
Amorim havia escolhido emprestá-lo, sem opção de compra, porque vê em Athekame potencial, mas mais como lateral em uma defesa de 4 do que como ala no 3-4-2-1. A decisão também foi influenciada pela necessidade de ter um elenco mais enxuto e de dar ao ex-Young Boys a possibilidade de jogar com mais continuidade. Em julho, ele voltará a ser jogador do Milan.
Milan português: Nuno Tavares e Tiago Santos
Um nome de que o Milan sempre gosta muito é o de Tiago Santos, lateral-direito do Lille. Nascido em 2002, ele deixou definitivamente para trás os problemas físicos da última temporada e agora voltou a acelerar forte pelo seu corredor: nesta primeira parte, já marcou dois gols na Ligue 1. Uma ajuda extra pode vir do seu empresário. Adivinhem? Sim, Jorge Mendes, ou seja, o articulador das operações de Goncalo Ramos e Diego Moreira no Milan.
Atenção também a outro português, desta vez para o corredor esquerdo: Nuno Tavares. O Milan sondou a Lazio já no verão passado e pode voltar à carga, considerando que o ex-Lazio está indo muito bem nesta temporada com Gattuso no banco.
SONHO AIT NOURI
Um nome bastante interessante chega da Inglaterra: o Milan estaria de olho em Rayan Aït-Nouri, segundo o que informam diversas fontes inglesas. O lateral-esquerdo argelino está vinculado ao Manchester City por um contrato que vai até 2030 e tem uma avaliação de cerca de 30 milhões de euros.
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