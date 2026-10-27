Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
krosche milanGetty Images
Traduzido por

Milan, cláusula de 5 milhões atrasa a chegada de Krosche: como está a situação

Milan

Milan: Cardinale quer acelerar a nomeação de Krosche como novo diretor de futebol, mas há o problema da cláusula

Gerry Cardinale, depois de assistir a Udinese-Milan no estádio, ficará em Milão durante toda a semana para acompanhar tanto o confronto com o Bologna quanto o esperado clássico contra a Inter, no próximo sábado. Nesse intervalo, haverá a apresentação do projeto do novo San Siro, marcada para quinta-feira no Castello Sforzesco, e os contatos com Krosche, dirigente alemão que acaba de deixar seu cargo no Eintracht Frankfurt. O dirigente alemão de 46 anos é o preferido do número um da Red Bird para o cargo de Head of Football por duas características principais: o uso quase perfeito dos dados e a grande capacidade de descobrir talentos a baixo custo, depois vendidos a peso de ouro.

  • A CLÁUSULA ENTRE CINCO E SETE MILHÕES

    Após meses de contatos e uma longa negociação, Cardinale e Krosche estão de acordo tanto sobre o projeto quanto sobre as áreas em que o ex-integrante do Leipzig e do Eintracht Frankfurt poderá atuar. Também não haveria problemas financeiros para chegar a um acordo definitivo, mas há uma questão a resolver antes de formalizá-lo: o Milan não quer pagar a multa rescisória, que fica entre cinco e sete milhões de euros.


    Apesar de a relação ter terminado, o contrato entre Krösche e o Eintracht Frankfurt ainda é válido até 2028. O Milan teria de pagar uma multa entre 5 e 7 milhões de euros para liberá-lo antes do prazo.

  • Cardinale quer fechar logo

    Se a decisão dependesse apenas de Cardinale, não haveria dúvidas: a nomeação de Krosche aconteceria ainda nesta semana. Talvez antes do clássico, para dar um ânimo extra ao ambiente e à equipe. Mas a negociação se desenrola em Frankfurt, onde Krosche conversa com seu ex-clube em busca de uma solução.

  • A QUESTÃO HARDUNG

    Outro tema central seria Hardung, que Krosche gostaria de levar para o Milan. O futuro no Eintracht Frankfurt depende, porém, da nomeação do novo diretor executivo, segundo a Sky De. O alvo Spycher pediu tempo para avaliar a proposta. Hardung, sob contrato até 2028, é muito valorizado internamente e aguarda novidades sobre seu futuro: a prioridade é o Eintracht Frankfurt, mas a alternativa seria justamente seguir Krosche.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga GOAL no Google
Próximas partidas
MIL

MIL

Campeonato Italiano

28 de out. de 2026

BOL

BOL