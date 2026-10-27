Milan, cláusula de 5 milhões atrasa a chegada de Krosche: como está a situação

Após meses de contatos e uma longa negociação, Cardinale e Krosche estão de acordo tanto sobre o projeto quanto sobre as áreas em que o ex-integrante do Leipzig e do Eintracht Frankfurt poderá atuar. Também não haveria problemas financeiros para chegar a um acordo definitivo, mas há uma questão a resolver antes de formalizá-lo: o Milan não quer pagar a multa rescisória, que fica entre cinco e sete milhões de euros.





Apesar de a relação ter terminado, o contrato entre Krösche e o Eintracht Frankfurt ainda é válido até 2028. O Milan teria de pagar uma multa entre 5 e 7 milhões de euros para liberá-lo antes do prazo.