Gerry Cardinale, depois de assistir a Udinese-Milan no estádio, ficará em Milão durante toda a semana para acompanhar tanto o confronto com o Bologna quanto o esperado clássico contra a Inter, no próximo sábado. Nesse intervalo, haverá a apresentação do projeto do novo San Siro, marcada para quinta-feira no Castello Sforzesco, e os contatos com Krosche, dirigente alemão que acaba de deixar seu cargo no Eintracht Frankfurt. O dirigente alemão de 46 anos é o preferido do número um da Red Bird para o cargo de Head of Football por duas características principais: o uso quase perfeito dos dados e a grande capacidade de descobrir talentos a baixo custo, depois vendidos a peso de ouro.
Milan, cláusula de 5 milhões atrasa a chegada de Krosche: como está a situação
A CLÁUSULA ENTRE CINCO E SETE MILHÕES
Após meses de contatos e uma longa negociação, Cardinale e Krosche estão de acordo tanto sobre o projeto quanto sobre as áreas em que o ex-integrante do Leipzig e do Eintracht Frankfurt poderá atuar. Também não haveria problemas financeiros para chegar a um acordo definitivo, mas há uma questão a resolver antes de formalizá-lo: o Milan não quer pagar a multa rescisória, que fica entre cinco e sete milhões de euros.
Apesar de a relação ter terminado, o contrato entre Krösche e o Eintracht Frankfurt ainda é válido até 2028. O Milan teria de pagar uma multa entre 5 e 7 milhões de euros para liberá-lo antes do prazo.
Cardinale quer fechar logo
Se a decisão dependesse apenas de Cardinale, não haveria dúvidas: a nomeação de Krosche aconteceria ainda nesta semana. Talvez antes do clássico, para dar um ânimo extra ao ambiente e à equipe. Mas a negociação se desenrola em Frankfurt, onde Krosche conversa com seu ex-clube em busca de uma solução.
A QUESTÃO HARDUNG
Outro tema central seria Hardung, que Krosche gostaria de levar para o Milan. O futuro no Eintracht Frankfurt depende, porém, da nomeação do novo diretor executivo, segundo a Sky De. O alvo Spycher pediu tempo para avaliar a proposta. Hardung, sob contrato até 2028, é muito valorizado internamente e aguarda novidades sobre seu futuro: a prioridade é o Eintracht Frankfurt, mas a alternativa seria justamente seguir Krosche.
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