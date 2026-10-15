Milan, Cisse já entrou para a história: Amorim encontrou o reserva de Ramos

Para encontrar um jogador do Milan que tivesse marcado três gols em uma competição europeia antes desta noite, é preciso voltar nove anos, a 14 de setembro de 2017, quando Andrè Silva balançou a rede três vezes fora de casa contra o Austria Viena, pela Liga Europa. Já para encontrar um jogador italiano, é preciso recuar até 2002, quando Pippo Inzaghi marcou três gols na vitória do Milan por 4 a 0 sobre o Deportivo La Coruna, fora de casa. Cisse conseguiu o feito contra o Salzburg: a jovem promessa do Milan levou a bola para casa e já escreveu seu nome na história do Milan. Nada mal para um garoto que começou a preparação cercado de dúvidas após uma cirurgia relacionada ao tendão dos adutores da coxa direita.