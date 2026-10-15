Para encontrar um jogador do Milan que tivesse marcado três gols em uma competição europeia antes desta noite, é preciso voltar nove anos, a 14 de setembro de 2017, quando Andrè Silva balançou a rede três vezes fora de casa contra o Austria Viena, pela Liga Europa. Já para encontrar um jogador italiano, é preciso recuar até 2002, quando Pippo Inzaghi marcou três gols na vitória do Milan por 4 a 0 sobre o Deportivo La Coruna, fora de casa. Cisse conseguiu o feito contra o Salzburg: a jovem promessa do Milan levou a bola para casa e já escreveu seu nome na história do Milan. Nada mal para um garoto que começou a preparação cercado de dúvidas após uma cirurgia relacionada ao tendão dos adutores da coxa direita.
Milan, Cisse já entrou para a história: Amorim encontrou o reserva de Ramos
FUNDAMENTAL PARA AMORIM
Cisse não é mais apenas o jovem talento que chegou do Catanzaro, mas uma peça fundamental para Amorim. Com uma facilidade impressionante, tornou-se um dos nomes mais interessantes do novo Milan do treinador. Depois de marcar na estreia na Série A contra o Torino e balançar as redes também contra a Juventus no Stadium, o jogador nascido em Treviso encontrou uma maneira de deixar sua marca também na Liga Europa. E fez isso com uma atuação que retrata perfeitamente sua fase: três gols, três maneiras diferentes de marcar, uma personalidade tranquila, mas forte, e um sorriso contagiante.
SUBSTITUTO DE RAMOS
A extraordinária capacidade de estar no lugar certo na hora certa faz de Cisse um jogador único no elenco do Milan. E seu futuro pode estar alguns metros mais à frente, como atacante. Contra o Salzburg, mostrou ter os recursos necessários para atuar como falso nove, embora o mérito pela ideia caiba ao técnico da seleção italiana sub-21, Silvio Baldini, que o escalou nessa posição na vitória perfeita sobre a Polônia, em 5 de outubro passado, no estádio Adriatico, em Pescara. Amorim pode ter encontrado uma alternativa para dar descanso a Goncalo Ramos quando necessário.
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