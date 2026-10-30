O futuro do Al-Nassr será a venda pelo fundo Pif ao fundo RedBird, de Gerry Cardinale? Ainda não há uma resposta definitiva para essa pergunta, mas, após semanas de especulações, o atual proprietário do Milan confirmou ao menos o interesse e os contatos já realizados para essa possível negociação.

Em entrevista ao Repubblica, o dono do clube de Milão falou sobre o futuro da Serie A e os próximos passos que pretende dar na cidade, tanto no futebol quanto no basquete (ele quer uma franquia na NBA Europe para jogar em San Donato) e no tênis. Além disso, confirmou sem rodeios que já teve contatos preliminares para comprar participações no clube árabe e adiantou que deve se encontrar com o astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.