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Cristiano RonaldoGetty
Emanuele Tramacere
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Milan: Cardinale vai comprar o Al-Nassr? A confirmação: "Tenho que me encontrar com Ronaldo"

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O futuro do Al-Nassr será a venda pelo fundo Pif ao fundo RedBird, de Gerry Cardinale? Ainda não há uma resposta definitiva para essa pergunta, mas, após semanas de especulações, o atual proprietário do Milan confirmou ao menos o interesse e os contatos já realizados para essa possível negociação.

Em entrevista ao Repubblica, o dono do clube de Milão falou sobre o futuro da Serie A e os próximos passos que pretende dar na cidade, tanto no futebol quanto no basquete (ele quer uma franquia na NBA Europe para jogar em San Donato) e no tênis. Além disso, confirmou sem rodeios que já teve contatos preliminares para comprar participações no clube árabe e adiantou que deve se encontrar com o astro do Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

  • SOU UM PROPRIETÁRIO

    Como vai mudar a gestão do Milan?

    "Não sou um profissional do futebol, sou um proprietário. Mas quem chegar terá de trabalhar comigo, não vou mais desaparecer. Perdi quatro anos, estou furioso por esse tempo perdido. Nunca mais vou entregar as chaves do Milan a ninguém"

  • A SÉRIE A PRECISA MUDAR

    É crítico em relação à Série A.

    "A Série A é como Hollywood antes da Netflix. Disney, Paramount e Warner Bros estavam convencidas de sua superioridade. Então chegou a Netflix e as atropelou. O futebol italiano precisa entender por que não é mais a Premier League. Sem mudanças, não voltará a vencer."

  • COMPRAR O AL NASSR

    Está em negociações para comprar o Al-Nassr?

    "Tivemos algumas conversas preliminares. Devo me encontrar com Ronaldo: tenho curiosidade de saber o que ele vai querer fazer depois de parar de jogar. Isso, porém, não é motivo suficiente para comprar um time."

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