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Francesco Camarda LecceGetty Images
Gabriele Stragapede

Traduzido por

Milan-Camarda, futuro definido: quanto o Lecce vai receber

Milan
Mercado da bola
Lecce
F. Camarda

Decisão tomada sobre o futuro do jovem atacante.

Francesco Camarda foi resgatado pelo Lecce, mas seu futuro no Milan não está de forma alguma em dúvida devido à operação realizada pelo clube da Salenta.

O jovem talento nascido em 2008 — formado nas categorias de base do Milan — teve a oportunidade de vivenciar sua primeira temporada profissional de verdade na Série A, marcando até mesmo um gol contra o Bologna, e se mostrou à altura da primeira divisão italiana.

O clube da Apúlia decidiu agir, exercendo a opção de resgate prevista no acordo com o Milan, mas agora o clube da Via Aldo Rossi está pronto para dar seu próximo passo.

  • RESGATE...

    O atacante, nascido em 2008, foi resgatado pelo Lecce por um valor (acordado no verão passado) de 3 milhões de euros, conforme comunicado oficialmente pelo próprio clube da região de Salento.

    Agora, o Milan tem até 20 de junho (um período, na verdade, compreendido entre os dias 18 e 20 deste mês) para exercer o direito de recompra do jogador junto ao time em que ele passou a última temporada por empréstimo, garantindo a permanência na Série A.

    • Publicidade

  • ...E CONTRA-ATAQUE

    Pelo que se sabe, o Milan não terá nenhum problema e exercerá a opção de recompra de Camarda do Lecce dentro dos prazos estabelecidos: a transação será assinada e ratificada até 20 de junho, conforme previsto nos acordos entre as partes e conforme comunicado no comunicado oficial publicado no site do clube do Salento.

    O Milan pagará ao Lecce 4 milhões de euros; por sua vez, o clube do Salento receberá 1 milhão como prêmio pela valorização do jovem atacante.

  • O FUTURO

    E como será o futuro?

    A prioridade do jogador nascido em 2008 é permanecer no Rossonero (onde será avaliado na pré-temporada pelo novo técnico Ruben Amorim), com a convicção de que poderá conquistar um espaço importante, também graças à visibilidade que a Liga Europa oferecerá como competição.

    Caso, por outro lado, o Milan decida sondar o terreno para mais uma temporada por empréstimo, os destinos mais prováveis apontam para Sassuolo, Torino e Monza.