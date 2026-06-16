Milan-Camarda, futuro definido: quanto o Lecce vai receber

Francesco Camarda foi resgatado pelo Lecce, mas seu futuro no Milan não está de forma alguma em dúvida devido à operação realizada pelo clube da Salenta.

O jovem talento nascido em 2008 — formado nas categorias de base do Milan — teve a oportunidade de vivenciar sua primeira temporada profissional de verdade na Série A, marcando até mesmo um gol contra o Bologna, e se mostrou à altura da primeira divisão italiana.

O clube da Apúlia decidiu agir, exercendo a opção de resgate prevista no acordo com o Milan, mas agora o clube da Via Aldo Rossi está pronto para dar seu próximo passo.