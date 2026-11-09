O Milan olha para o futuro e para o mercado de janeiro, com várias oportunidades que a nova equipe de dirigentes terá de tentar aproveitar e explorar a fundo. O anúncio de Markus Kroesche como novo diretor esportivo do clube (e a posterior chegada de Hardung para trabalhar ao seu lado) ainda não foi oficializado, mas os acordos já foram fechados e, a partir de janeiro, a nova equipe estará em atividade. Enquanto isso, porém, segundo o Corriere della Sera, os dirigentes já estão monitorando o mercado com um objetivo bem definido: contratar um atacante em janeiro.
Milan: Camarda emprestado, Krosche já monitora o mercado de centroavantes para janeiro
Camarda ainda é muito inexperiente
Segundo o Corriere della Sera, o Milan percebeu que o peso que recai neste momento sobre os ombros de Francesco Camarda é grande demais. Até Goncalo Ramos é alvo de muitas críticas pela falta de gols, e colocar todo o peso do ataque sobre o italiano quando o titular já enfrenta dificuldades é uma missão que pode acabar prejudicando Camarda. O Milan, inclusive, está começando a considerar seriamente um empréstimo de seis meses para ele ter mais espaço e sequência, talvez como titular.
Krosche já está trabalhando
E, nessa perspectiva, Markus Krosche já começa a monitorar o mercado de centroavantes para janeiro. Não pode ser uma contratação como a de Fullkrug há um ano (apesar do ótimo início de temporada que ele teve agora na Bundesliga), que chegou às pressas no início da janela de transferências e sem ritmo de jogo. Terá de ser uma oportunidade: um jogador já pronto para entrar em campo, talvez com a possibilidade de se tornar um investimento ao fim da temporada.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.