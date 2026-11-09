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O Milan olha para o futuro e para o mercado de janeiro, com várias oportunidades que a nova equipe de dirigentes terá de tentar aproveitar e explorar a fundo. O anúncio de Markus Kroesche como novo diretor esportivo do clube (e a posterior chegada de Hardung para trabalhar ao seu lado) ainda não foi oficializado, mas os acordos já foram fechados e, a partir de janeiro, a nova equipe estará em atividade. Enquanto isso, porém, segundo o Corriere della Sera, os dirigentes já estão monitorando o mercado com um objetivo bem definido: contratar um atacante em janeiro.