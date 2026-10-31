Coragem e boas ideias dão resultado. Talvez nem sempre de imediato, mas sempre a longo prazo. Amorim não olha para o histórico nem para a idade de seus jogadores, e sim para o que vê no dia a dia em Milanello. Por isso, deu espaço e confiança ao jovem de 20 anos Diawara, que, ao lado de Gila, conseguiu conter a força ofensiva da Inter pelas laterais. Em apenas uma ocasião a Inter levou perigo com um cruzamento, e um excepcional Maignan tratou de fechar o gol para Spence.

A ideia de escalar Musah em uma linha de meio-campo com três jogadores, no lugar do habitual meio-campo com dois, fechou as linhas de passe e os espaços para Calhanoglu, que tinha o ex-Atalanta sempre em sua marcação. O plano tático para Musah também tinha outro objetivo: dar cobertura a Modric, que ficou mais livre para se deslocar às laterais e criar jogadas e chances de gol.

No futebol, quem faz a diferença são os jogadores talentosos, capazes de decidir o resultado das partidas com seu jogo. O Milan tem dois deles, Rabiot e Moreira, e soube aproveitá-los ao liberá-los de tarefas excessivas na transição sem a bola. A conexão entre os dois, dentro e fora de campo, divertiu e fez a torcida do Milan vibrar. Com Cardinale comemorando e aplaudindo a equipe na tribuna, o Milan pode dar um salto de qualidade.