Apoteose do Milan. No duelo mais complicado, o Milan mostrou força e renovou as ambições de fazer uma temporada entre os primeiros colocados. Rabiot e seus companheiros não tiveram medo de ficar a -10 pontos da Inter. Pelo contrário, conseguiram surpreender a Inter com dois gols nos primeiros nove minutos de jogo.
Milan: Amorim venceu o duelo tático com Chivu e deu xeque-mate na Inter em três lances
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AMORIM PERFEITO
Disputado diante de um público extraordinário, aquele não foi apenas o primeiro dérbi de Amorim no comando do Milan, mas o dérbi de Amorim: o técnico português fez a diferença com escolhas tão corajosas quanto certeiras. O plano de jogo foi praticamente perfeito, e o Milan só sofreu com a forte reação da Inter entre os 20 e os 35 minutos do primeiro tempo. Depois, administrou a partida apoiando-se em seus princípios de jogo, sem nunca perder o rumo. O que fica, sem dúvida, é a resposta de uma equipe forte e madura à feia derrota para o Bologna na última quarta-feira.
AS TRÊS JOGADAS VENCEDORAS DE AMORIM
Coragem e boas ideias dão resultado. Talvez nem sempre de imediato, mas sempre a longo prazo. Amorim não olha para o histórico nem para a idade de seus jogadores, e sim para o que vê no dia a dia em Milanello. Por isso, deu espaço e confiança ao jovem de 20 anos Diawara, que, ao lado de Gila, conseguiu conter a força ofensiva da Inter pelas laterais. Em apenas uma ocasião a Inter levou perigo com um cruzamento, e um excepcional Maignan tratou de fechar o gol para Spence.
A ideia de escalar Musah em uma linha de meio-campo com três jogadores, no lugar do habitual meio-campo com dois, fechou as linhas de passe e os espaços para Calhanoglu, que tinha o ex-Atalanta sempre em sua marcação. O plano tático para Musah também tinha outro objetivo: dar cobertura a Modric, que ficou mais livre para se deslocar às laterais e criar jogadas e chances de gol.
No futebol, quem faz a diferença são os jogadores talentosos, capazes de decidir o resultado das partidas com seu jogo. O Milan tem dois deles, Rabiot e Moreira, e soube aproveitá-los ao liberá-los de tarefas excessivas na transição sem a bola. A conexão entre os dois, dentro e fora de campo, divertiu e fez a torcida do Milan vibrar. Com Cardinale comemorando e aplaudindo a equipe na tribuna, o Milan pode dar um salto de qualidade.
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