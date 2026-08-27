Milan, Amorim: "Tomori, Fofana e Gimenez são bons jogadores, mas é impossível que voltem ao projeto"

A janela está prestes a se fechar. Você está contente por este ser o último jogo com a janela aberta e pode nos atualizar sobre Leao e Ricci?

“Estou muito contente com o elenco. Não sei o que vai acontecer daqui até o fim da janela. Leao não está pronto para ser convocado, treinou apenas uma vez e não estará na partida. Temos de esperar cinco dias para o fim das transferências. Se alguém chegar, é porque poderá nos ajudar tanto no presente quanto no futuro. Vou tentar escolher os melhores intérpretes para o jogo de amanhã. No fim da janela, falaremos sobre o nosso elenco”.

É uma decisão definitiva sobre Tomori, Fofana e Gimenez ou eles podem ser reintegrados?

"Não é que eles não sejam ótimos jogadores e ótimos homens, mas é impossível treinar com 27 jogadores à disposição. Nós, como clube, temos de permitir que eles exerçam a atividade deles da melhor forma. A janela está aberta, mas o meu foco está no Venezia".





Você não acha que o time está curto em algumas posições?

“Acredito que precisamos continuar concentrados na partida. Há muitos jogadores e jovens que precisam de minutagem. Não podemos pensar em resolver todos os problemas em uma única janela de transferências. Vai ser preciso tempo para colocar tudo em ordem. Depois, pode ser que haja surpresas. Hoje todo mundo quer as coisas rapidamente, mas penso que algumas coisas precisam de tempo. E pode haver surpresas, como aconteceu com Cisse. Agora, tudo o que fazemos terá impacto no futuro e é preciso calma, paciência e talvez, repito, haja surpresas”.

Se Leao ficar, é um jogador com o qual você poderia contar ou ele entraria no grupo com Fofana, Tomori e Gimenez?

“Podemos falar sobre isso daqui a cinco dias. É difícil falar de situações individuais. Entendo o que vocês estão me perguntando, mas na próxima entrevista coletiva vou dizer tudo sobre a janela. Leao é um jogador muito forte e que, se estiver com o mindset certo, pode jogar em qualquer time do mundo. Às vezes, no futebol, chega um momento em que é preciso ir para outro lugar. Ainda não falamos sobre o Venezia, sobre como o time dele joga, sobre o fato de ser uma equipe que fez muito bem na Série B no ano passado. Estou concentrado no meu primeiro jogo em San Siro”