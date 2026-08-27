Depois da vitória na estreia no campo do Torino, com os gols de Cisse e Rabiot, o Milan volta a jogar em San Siro na abertura da rodada de sexta-feira contra o Venezia. Ruben Amorim apresenta o duelo com a equipe veneziana e também responde às perguntas sobre o mercado: "Acredito que precisamos melhorar os mecanismos e a estabilidade da equipe. Temos que prepará-la para fazer com que todos estejam envolvidos. É impossível ser competitivo se jogam sempre os mesmos: para ganhar troféus é preciso saber mudar. Na Serie A, os adversários mudam de semana para semana em termos de características. É importante fazer rotações também sob essa ótica”.
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Milan, Amorim: "Tomori, Fofana e Gimenez são bons jogadores, mas é impossível que voltem ao projeto"
Sobre Leão e os três jogadores fora do elenco
A janela está prestes a se fechar. Você está contente por este ser o último jogo com a janela aberta e pode nos atualizar sobre Leao e Ricci?
“Estou muito contente com o elenco. Não sei o que vai acontecer daqui até o fim da janela. Leao não está pronto para ser convocado, treinou apenas uma vez e não estará na partida. Temos de esperar cinco dias para o fim das transferências. Se alguém chegar, é porque poderá nos ajudar tanto no presente quanto no futuro. Vou tentar escolher os melhores intérpretes para o jogo de amanhã. No fim da janela, falaremos sobre o nosso elenco”.
É uma decisão definitiva sobre Tomori, Fofana e Gimenez ou eles podem ser reintegrados?
"Não é que eles não sejam ótimos jogadores e ótimos homens, mas é impossível treinar com 27 jogadores à disposição. Nós, como clube, temos de permitir que eles exerçam a atividade deles da melhor forma. A janela está aberta, mas o meu foco está no Venezia".
Você não acha que o time está curto em algumas posições?
“Acredito que precisamos continuar concentrados na partida. Há muitos jogadores e jovens que precisam de minutagem. Não podemos pensar em resolver todos os problemas em uma única janela de transferências. Vai ser preciso tempo para colocar tudo em ordem. Depois, pode ser que haja surpresas. Hoje todo mundo quer as coisas rapidamente, mas penso que algumas coisas precisam de tempo. E pode haver surpresas, como aconteceu com Cisse. Agora, tudo o que fazemos terá impacto no futuro e é preciso calma, paciência e talvez, repito, haja surpresas”.
Se Leao ficar, é um jogador com o qual você poderia contar ou ele entraria no grupo com Fofana, Tomori e Gimenez?
“Podemos falar sobre isso daqui a cinco dias. É difícil falar de situações individuais. Entendo o que vocês estão me perguntando, mas na próxima entrevista coletiva vou dizer tudo sobre a janela. Leao é um jogador muito forte e que, se estiver com o mindset certo, pode jogar em qualquer time do mundo. Às vezes, no futebol, chega um momento em que é preciso ir para outro lugar. Ainda não falamos sobre o Venezia, sobre como o time dele joga, sobre o fato de ser uma equipe que fez muito bem na Série B no ano passado. Estou concentrado no meu primeiro jogo em San Siro”
Sobre Leão e a renovação de Rabiot
Que tipo de impacto você espera amanhã em San Siro e que Venezia você espera?
“Acredito que será um dia especial para mim, vou sentir a responsabilidade de ser o treinador do Milan. Mas também quero aproveitar o momento. Espero um jogo difícil. Vimos a partida contra o Lecce, mostramos muitas imagens aos jogadores que independem do resultado com o Lecce. Haverá um pouco de tensão, mas nós temos de ser inteligentes, humildes e estar dispostos a pressionar, correr muito e gerir bem a posse de bola. Eles vão nos marcar no mano a mano por todo o campo, e o que me chamou a atenção, vendo os jogos da primeira rodada, é que precisamos vender melhor o produto do futebol italiano porque há muitos bons treinadores e há uma boa qualidade no produto. O Venezia virá aqui sem a pressão do resultado, que estará toda sobre nós. Nós teremos de raciocinar quando estivermos com a bola, mesmo que nossos torcedores queiram um Milan que domine o jogo. Mas precisamos ser humildes e inteligentes ao fazer isso”.
Como você quer mudar a percepção sobre o seu Milan?
“Sobre a minha posição em relação a como vejo as partidas, não sei por que faço isso. Prefiro que as pessoas não nos considerem entre os favoritos para vencer o Scudetto. Nós temos de jogar as partidas sem baixar muito o nosso nível de atuação. É preciso ter continuidade de atuações. Precisamos de tempo para crescer. Acho que uma partida não muda nada, porque um time pode jogar bem e depois pode não jogar. Temos de encontrar essa continuidade jogando bem toda semana. Quando vejo a minha equipe nos treinamentos, acho que trabalhamos bem e há muito empenho por parte dos jogadores. Só assim podemos melhorar e, para isso, todos os jogadores precisam se sentir parte do projeto. E, para vender melhor o produto, é preciso jogar um futebol bonito”.
Quão importante é Rabiot e quando ele quis permanecer no Milan?
“Eu não o conhecia antes de chegar aqui, mas Adrien é um jogador crucial para o nosso projeto. Quisemos mantê-lo e, se houver a possibilidade, seu contrato deve ser renovado. Ele sabe disso. É um grande profissional e tem uma vontade impressionante de aprender. Ajuda muito os companheiros durante os treinamentos. Jogou em Turim com apenas três treinamentos e, ainda assim, foi decisivo. Ainda está longe da sua melhor forma”.
Sobre Maignan e os problemas contra os pequenos
Como encontrou Maignan depois de um verão intenso para ele?
“Uma coisa que aprendi é que preciso ver as coisas com os meus próprios olhos para poder avaliá-las bem. Falei com ele, é um jogador envolvido neste projeto, é um líder. Ele é muito forte nos detalhes, exige respeito e queremos que fique aqui. Eu o vejo feliz com o novo preparador de goleiros. Sei que se falou muito dele nas redes sociais. Nos treinos, ele se comporta como líder e isso me leva a pensar que está muito feliz aqui”.
No ano passado, o Milan perdeu a estreia em San Siro para a Cremonese e o problema se repetiu no restante do campeonato. O senhor entendeu o motivo daquelas dificuldades e, em relação à equipe, mudou alguma coisa para evitar que o problema se repita de novo?
“Para mim, esse é o foco. Você não pode ter atenção aos detalhes nos grandes jogos e depois não ter o mesmo foco contra adversários que as pessoas pensam ser mais acessíveis. Não sei se foi um problema de humildade ou não, eu não estava aqui. Não podemos ver um time, por exemplo, contra a Inter e outro diferente contra outro adversário. Se estivermos concentrados, podemos vencer qualquer um. Se não estivermos sempre assim, podemos perder até para um time da Série B. Temos que pensar que o nosso próximo adversário é sempre o time mais forte do mundo”.
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